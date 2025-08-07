Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường ĐH Giao thông vận tải cho hay, căn cứ vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, nguồn thí sinh đăng ký và dữ liệu tuyển sinh các năm trước, dự đoán điểm chuẩn các ngành học của trường năm 2025 sẽ giảm so với năm 2024. Tuy nhiên, theo bà Hòa, mức độ giảm nhiều hay ít tùy thuộc vào các nhóm ngành.

PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường ĐH Giao thông vận tải.

Cụ thể, với các ngành thuộc top điểm chuẩn các năm trước cao (như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Kỹ thuật ô tô; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật máy tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật cơ điện tử) điểm chuẩn khả năng không biến động nhiều; nếu có, sẽ giảm rất ít.

Với các ngành thuộc top trung bình (phần lớn các ngành còn lại của trường), điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ, dao động trong khoảng từ 0,5 – 1 điểm.

Bà Hòa dự đoán những ngành có mức điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Giao thông vận tải năm nay vẫn sẽ là: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật cơ điện tử. “Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển các ngành này vẫn giữ ổn định như mức của năm 2024, tức là từ 25,5 đến gần 27 điểm. Những ngành còn lại, phần đa có mức điểm chuẩn trong khoảng từ 22 – 24 điểm. Một số ngành dự kiến sẽ có mức điểm chuẩn thấp - tức xung quanh mức 20 điểm như các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

Theo bà Hòa, để nuôi hy vọng trúng tuyển vào Trường ĐH Giao thông vận tải năm nay, thí sinh phải có mức điểm từ 20 điểm trở lên.

Sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải.

Theo dự kiến, học phí áp dụng cho các chương trình chuẩn của Trường ĐH Giao thông vận tải như sau:

Các ngành thuộc khối ngành III là 398.060 đồng/1 tín chỉ; các ngành thuộc khối ngành V là 466.438 đồng/1 tín chỉ; các ngành thuộc khối ngành VII là 425.524 đồng/1 tín chỉ.

Chương trình tiên tiến, chất lượng cao: Các ngành thuộc khối ngành III là 694.935 đồng/1 tín chỉ; các ngành thuộc khối ngành V là 766.810 đồng/1 tín chỉ.

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm thực hiện theo Nghị định 97/NĐ-CP của Chính phủ. Mỗi năm tiếp theo, dự kiến học phí sẽ tăng 10% theo quy định của Nghị định 97/NĐ-CP, đối với các chương trình đào tạo đã đạt chuẩn kiểm định mức học phí được tăng tối đa không quá 2,5 lần. Khi nhà trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án tự chủ chi thường xuyên, học phí sẽ thu theo đề án nhưng các chương trình đào tạo chuẩn không tăng quá 2 lần.

Nhà trường cũng dành phần kinh phí nhiều tỷ đồng để trao các suất học bổng cho các tân sinh viên có điểm đầu vào cao và các em có kết quả học tập và rèn luyện tốt sau từng kỳ học. Ngoài các học bổng từ nhà trường, tân sinh viên còn có cơ hội nhận nhiều loại học bổng từ các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đồng hành cùng nhà trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.