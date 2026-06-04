Tối 4/6, PGS.TS Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế xác nhận, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường đại học Y dược (Đại học Huế) được giao quyền Giám đốc Đại học Huế.

Theo ông Nguyễn Xuân Huy, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định giao quyền Giám đốc Đại học Huế cho GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy. Ông Huy được giao quyền Giám đốc cho đến khi Bộ trưởng có quyết định mới về nhân sự Giám đốc Đại học Huế.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy (bên trái) được Bộ GD-ĐT quyền Giám đốc Đại học Huế. Ảnh: Nhật Linh

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa. Ông được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2009 và giáo sư năm 2019. Năm 2024, ông được Tổng thống Pháp trao tặng Huân chương Công trạng quốc gia với tước hiệp sĩ nhờ những đóng góp đối với cộng đồng Pháp ngữ y khoa tại Huế nói riêng và mối quan hệ Pháp - Việt nói chung.

Ông Quốc Huy là Hiệu trưởng Trường đại học Y dược Huế, một trong những nơi đào tạo y khoa hàng đầu Việt Nam. Ông cũng là đại biểu HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.