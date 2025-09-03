Ông Vũ Hải Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN.

PGS.TS Vũ Hải Quân, 51 tuổi, quê Ninh Bình. Ông là một trong những lứa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên của Đại học Quốc gia TPHCM. Ông Quân nhận bằng cử nhân Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM năm 1996 và ở lại trường làm công tác giảng dạy và nghiên cứu.

PGS.TS. Vũ Hải Quân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông được biết đến là chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo TPHCM.

Trong những năm 1999-2001, ông tham gia dự án phát triển hệ thống đào tạo từ xa qua mạng. Kết quả nghiên cứu là hệ thống và chương trình đào tạo từ xa đầu tiên của Đại học Quốc gia TPHCM được triển khai ở Trung tâm CITD (nay là Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM).

Năm 2001, ông nhận học bổng làm nghiên cứu sinh của Trường ĐH Trento, Italy. Ở đây, ông tham gia nhóm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo với đề tài về dịch tiếng nói đa ngôn ngữ.

Đầu năm 2005, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhận học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) của trường Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ.

Trở về nước năm 2007, PGS.TS Vũ Hải Quân tiếp tục công tác giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM như: Trưởng phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo (AILab), Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tháng 10/2017, PGS.TS Vũ Hải Quân được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

PGS.TS Vũ Hải Quân được đào tạo chính quy và có hệ thống ở trong nước và nước ngoài, được rèn luyện và trưởng thành qua nhiều cương vị công tác từ thấp đến cao tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ông Quân là người tích cực ủng hộ chủ trương đổi mới giáo dục đại học, đóng góp nhiều nội dung cụ thể trong chiến lược xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia TPHCM. Ông Vũ Hải Quân là người có chuyên môn sâu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, có năng lực ngoại ngữ tốt, có thể tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách về chuyển đổi số và các giải pháp chiến lược liên quan đến cuộc Cách mạng lần thứ 4.

Nhóm nghiên cứu của ông tại Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo đã nhận 2 Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2009 và năm 2011 về các ứng dụng liên quan đến nhận dạng và tổng hợp tiếng nói tiếng Việt.

Ngoài ra, PGS.TS Vũ Hải Quân còn là người sáng lập Câu lạc bộ Robotics và từ 2015 đến nay, đã có hàng ngàn lượt nhân lực trẻ được đào tạo về lập trình robot, Internet vạn vật, trong đó có người đã đạt giải thưởng trong nước và quốc tế.

Năm 2018, PGS.TS Vũ Hải Quân được trao danh hiệu Giáo sư Danh dự của ĐH Công nghệ Auckland (AUT) vì những đóng góp của ông khi còn là Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM trong việc triển khai chương trình hợp tác với AUT đào tạo ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao ngay từ năm 2008.

Tháng 1/2021, ông Vũ Hải Quân đảm nhận vị trí Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Trong vai trò lãnh đạo, PGS.TS. Vũ Hải Quân nhiều lần nhấn mạnh đổi mới cơ chế quản trị đại học để thúc đẩy nghiên cứu. Nhờ đó, những trung tâm nghiên cứu trọng điểm như Trung tâm Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR) được hình thành, tạo ra nhiều công bố quốc tế chất lượng cao, hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới như Berkeley, UCLA, đồng thời sở hữu một số bằng sáng chế được Mỹ và châu Âu công nhận.

Bộ KH&CN hiện do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng, với 6 Thứ trưởng gồm: Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân, các Thứ trưởng Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định, Phạm Đức Long, Hoàng Minh và Bùi Hoàng Phương.