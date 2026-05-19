Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân. Theo đó, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ giữ chức vụ Giám đốc Đại học trong thời hạn 5 năm.

PGS.TS Bùi Đức Thọ sinh năm 1975 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1996, sau đó trở thành giảng viên của trường.

Từ năm 1997-1999, ông học cao học tại Trường Đại học Boise State (Mỹ), sau đó làm nghiên cứu sinh ngành Hành chính học tại Trường Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc).

Trong quá trình làm việc, ông lần lượt trải qua các vị trí giảng viên, Phó Trưởng phòng quản lý Khoa học, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân. Giai đoạn 2021-2025, ông là Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngoài ra, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cũng ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Huy Nhượng giữ chức Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân với thời hạn 5 năm.

GS.TS Nguyễn Thành Hiếu tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho đến hết thời hạn 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm (năm 2023).