GS.TS Lê Anh Tuấn làm Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định bổ nhiệm GS.TS. NGƯT Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

GS Lê Anh Tuấn sinh năm 1975, quê Hà Tĩnh. Ông là cựu sinh viên khóa 37 ngành Cơ khí động lực tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại Trường Cơ khí từ năm 1997. Ông hoàn thành chương trình Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo trong giai đoạn 2002-2005.

GS Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào năm 2009 và Giáo sư vào năm 2017. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Trưởng Bộ môn, Giám đốc Phòng thí nghiệm đầu tư tập trung, Viện trưởng Viện Cơ khí động lực, Thư ký Hội đồng trường, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng Đại học.

Hiện nay, ông đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bên cạnh công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, GS Lê Anh Tuấn còn giữ nhiều trọng trách xã hội và nghề nghiệp như thành viên Tổ Giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực; Thành viên mạng lưới xe điện toàn cầu (GEAN).