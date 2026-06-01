Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận bởi ông Lưu Bân là một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn của ngành khảo cổ học Trung Quốc, từng góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá giá trị của di chỉ Lương Chử - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Nhà khảo cổ đứng sau phát hiện mang tầm quốc tế

Sinh ra tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Lưu Bân tốt nghiệp ngành khảo cổ học tại Đại học Cát Lâm. Năm 1985, ông bắt đầu công tác tại Viện Khảo cổ và Di tích Văn hóa tỉnh Chiết Giang, sau đó giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại đây.

Năm 1986, ông tham gia chỉ đạo khai quật ngôi mộ số 12 tại Lương Chử. Đến năm 2007, ông cùng các cộng sự phát hiện dấu tích thành cổ Lương Chử - một phát hiện được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt đối với việc nghiên cứu lịch sử hình thành các nền văn minh cổ đại ở khu vực hạ lưu sông Dương Tử.

Ông được xem là đại diện thế hệ thứ ba của ngành khảo cổ Lương Chử, đóng vai trò nổi bật trong quá trình nghiên cứu, bảo tồn và thúc đẩy việc công nhận giá trị quốc tế của di chỉ này.

Nhà khảo cổ học Trung Quốc Lưu Bân, người có công phát hiện thành cổ Lương Chử 5.000 năm tuổi, đã thừa nhận các sai phạm liên quan đến nhận tiền và sử dụng kinh phí nghiên cứu. Ảnh: Caixin Global

Theo Caixin Global, hai di chỉ do ông chủ trì khai quật từng được bình chọn vào danh sách 10 phát hiện khảo cổ học tiêu biểu nhất Trung Quốc. Ông cũng nhận nhiều danh hiệu và phần thưởng cấp quốc gia, trong đó có danh hiệu Lao động tiên tiến toàn quốc, trợ cấp đặc biệt của Quốc vụ viện và được đưa vào chương trình nhân tài cấp quốc gia.

Tháng 9/2020, ông Lưu Bân gia nhập Đại học Chiết Giang với tư cách học giả đầu ngành trong lĩnh vực khoa học nhân văn. Ông từng giữ các vị trí như giáo sư Trường Nghệ thuật và Khảo cổ học, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật và Khảo cổ học, đồng thời đứng đầu Viện Di sản Văn hóa của trường.

Trong giới học thuật, ông được đánh giá là một trong những chuyên gia hàng đầu về khảo cổ học Lương Chử, có ảnh hưởng lớn đến công tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Bài học về trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học

Tuy nhiên, những thành tựu học thuật của ông Lưu Bân đã bị lu mờ bởi các sai phạm liên quan đến hoạt động nghiên cứu và quản lý dự án.

Theo thông tin được công bố tại phiên xét xử, ông bị cáo buộc nhận hơn 4,65 triệu nhân dân tệ (khoảng 18 tỷ đồng) và sử dụng không đúng quy định 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,16 tỷ đồng) từ một dự án nghiên cứu liên quan đến nền văn minh Lương Chử.

Khoản kinh phí này được cho là liên quan đến một dự án triển khai nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày phát hiện di chỉ Lương Chử.

Trước khi vụ việc được đưa ra xét xử, ông Lưu Bân đã vắng bóng khỏi các hoạt động học thuật trong một thời gian dài. Một số nội dung liên quan đến ông trên các nền tảng truyền thông của những đơn vị công tác trước đây cũng được gỡ bỏ.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều nhà khảo cổ học đã gửi ý kiến tới cơ quan xét xử, nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của ông Lưu Bân đối với ngành khảo cổ học và nghiên cứu lịch sử Trung Quốc.

Vụ việc của ông Lưu Bân gây tiếc nuối trong giới học thuật bởi những đóng góp nổi bật mà ông từng có cho ngành khảo cổ học Trung Quốc. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm, tính minh bạch và các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động nghiên cứu khoa học.