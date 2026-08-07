Kiểm soát bệnh nền kỹ lưỡng nhưng bỏ quên cúm mùa

Việt Nam đang ở thời kỳ già hóa dân số với số người cao tuổi ngày càng gia tăng. Tuổi thọ tăng cũng tỷ lệ thuận với nhiều bệnh mạn tính. Trung bình một người cao tuổi mắc 3 - 4 bệnh lý nền đi kèm. Thế nhưng, bên cạnh việc quản lý bệnh nền, tái khám định kỳ, uống thuốc đều đặn và theo dõi các chỉ số sức khỏe sát sao, không ít người vẫn chưa quan tâm đúng mức đến phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm như cúm mùa.

Người cao tuổi chú trọng kiểm soát bệnh nền, song lại bỏ qua cúm. Ảnh minh họa: Shutterstock

BS.CKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, mặc dù đa số bệnh nhân mắc bệnh cúm mùa diễn biến nhẹ và tự khỏi, tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ nhất định diễn biến nặng và có thể gây tử vong. Do vậy khi bị cúm vẫn cần theo dõi sát sao diễn biến triệu chứng và nhập viện kịp thời khi có dấu hiệu nặng.

BS. Cấp chia sẻ, bệnh viện đã tiếp nhận một ca bệnh nhân nữ, 63 tuổi, có tiền sử tiểu đường và tăng huyết áp nhiều năm. Bệnh nhân khởi phát với các triệu chứng sốt, ho thông thường nhưng sau 3 ngày xuất hiện tình trạng lơ mơ, hôn mê. Khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng đường huyết rất cao, rối loạn nước điện giải nghiêm trọng và có nhiễm trùng huyết gây sốc nhiễm trùng. Mặc dù bệnh nhân đã được hồi sức tích cực, nhưng sau nhiều ngày điều trị vẫn không qua khỏi.

Cúm không chỉ gây ho, sốt mà còn có thể kích hoạt hàng loạt biến cố sức khỏe nghiêm trọng ở người cao tuổi. Ảnh minh họa: Shutterstock

“Hiệu ứng domino”: Một đợt nhiễm cúm có thể kéo theo hàng loạt biến cố sức khỏe

Theo BS. Cấp, đối với nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là người có bệnh lý nền và người cao tuổi, khi xâm nhập vào cơ thể, cúm mùa đóng vai trò như một yếu tố kích phát, làm bùng phát đợt cấp của các bệnh lý mãn tính như bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), hoặc tiểu đường… Bệnh cúm còn làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố như: nhồi máu cơ tim, đột quỵ, viêm phổi, nhiễm trùng huyết, từ đó làm tăng nguy cơ tử vong ở nhiều nhóm bệnh nhân có bệnh nền.

Các thống kê cho thấy người mắc cúm có nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng gấp 6-10 lần, nguy cơ đột quỵ tăng 8 lần. Với người mắc đái tháo đường, cúm làm nguy cơ nhập viện tăng 6 lần và nguy cơ tử vong tăng 2-3 lần. Những trường hợp nặng phải điều trị hồi sức tích cực bằng thở máy, lọc máu hoặc hệ thống hỗ trợ tim phổi nhân tạo, có thể kéo dài nhiều tuần với chi phí lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ vậy, mắc cúm làm suy giảm miễn dịch nghiêm trọng kéo theo nguy cơ viêm phổi do vi khuẩn, thậm chí nhiễm khuẩn huyết và tử vong. Người cao tuổi bị mắc cúm có thể suy giảm hoặc mất khả năng tự chủ, tự chăm sóc không chỉ trong giai đoạn mắc cúm cấp tính mà còn kéo dài rất lâu về sau.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị người cao tuổi mắc cúm B trở nặng. Ảnh: BVCC

Vắc xin phòng cúm: Lá chắn giúp người cao tuổi ổn định bệnh nền

Nếu cúm có thể là “quân cờ domino” đầu tiên khiến hàng loạt vấn đề sức khỏe trở nên trầm trọng hơn, thì phòng ngừa cúm bằng vắc xin chính là cách ngăn chuỗi phản ứng nguy hiểm này ngay từ đầu. Đối với người cao tuổi, đây không chỉ là biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm mà còn góp phần bảo vệ tim mạch, hệ hô hấp và duy trì sự kiểm soát ổn định các bệnh mạn tính.

Nhiều nghiên cứu cho thấy vắc xin cúm có thể giúp giảm tới 90% nguy cơ nhập viện và giảm 70-80% nguy cơ tử vong ở các nhóm nguy cơ cao. Không chỉ phòng ngừa bệnh, vắc xin còn góp phần giảm mức độ nghiêm trọng nếu không may mắc cúm, từ đó hạn chế các biến chứng nguy hiểm và những tác động dây chuyền lên bệnh nền.

BS. Cấp cho biết, tiêm vắc xin cúm là một biện pháp phòng bệnh cúm mùa hữu hiệu, không chỉ giúp bảo vệ chính mình khỏi bệnh cúm, mà còn là hành động trách nhiệm để tránh lây lan cho cả gia đình.

Người cao tuổi tiêm vắc xin cúm phòng bệnh. Ảnh: VNVC

Vắc xin cúm đã được nghiên cứu, theo dõi và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong nhiều năm, với dữ liệu cho thấy tính an toàn và hiệu quả ở nhiều nhóm đối tượng, bao gồm cả người cao tuổi.

Bên cạnh tiêm chủng, người cao tuổi cần duy trì các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, thường xuyên rửa tay hoặc sát khuẩn, vệ sinh mũi họng, hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ mắc cúm. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, ho, khó thở hoặc mệt mỏi kéo dài, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ diễn tiến nặng và các biến chứng nguy hiểm.

Hải Đường