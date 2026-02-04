Pháo phản lực phóng loạt Sarma. Ảnh: Nguồn mở.

Sarma, tên gọi mới của hệ thống pháo phản lực 300 mm cao cấp nhất Nga hiện nay, đang thu hút sự chú ý lớn khi được Rostec đưa đến trưng bày lần đầu tiên tại World Defense Show 2026 ở Riyadh.

Với thiết kế ưu tiên tính cơ động vượt trội, bảo vệ tốt và khả năng tấn công chính xác tầm xa, Sarma được quảng bá như phiên bản Nga tương đương HIMARS Mỹ nhưng mạnh mẽ hơn về hỏa lực và tầm bắn, hứa hẹn thay đổi cục diện thị trường vũ khí chính xác trị giá hàng trăm tỷ USD tại khu vực Trung Đông.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma đại diện cho bước tiến quan trọng trong công nghệ pháo binh Nga, được phát triển bởi Motovilikha Plants thuộc Rostec nhằm tạo ra một nền tảng nhẹ hơn, cơ động hơn so với các hệ thống cũ như Tornado-S và BM-30 Smerch.

Sarma được xây dựng trên khung gầm xe tải KamAZ-63501 cấu hình 8x8 toàn thời gian, với cabin bọc thép bảo vệ kíp vận hành khỏi mảnh văng và đạn xuyên giáp.

Trọng lượng chiến đấu của xe chỉ khoảng 24-25 tấn, nhẹ hơn đáng kể so với Tornado-S (khoảng 33-45 tấn), giúp giảm tải trọng và tăng tốc độ cơ động tổng thể.

Động cơ diesel mạnh mẽ cho phép xe đạt vận tốc tối đa lên đến 95 km/h trên đường nhựa, đồng thời có tầm hoạt động khoảng 1.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu, rất phù hợp với các chiến dịch ở địa hình rộng lớn như sa mạc Trung Đông.

Khoảng sáng gầm cao hỗ trợ vượt địa hình khó khăn, trong khi thời gian chiếm lĩnh vị trí bắn và rút lui chỉ mất ba phút, giảm thiểu nguy cơ bị phản pháo từ radar đối phương hoặc drone.

Về phần vũ khí, Sarma trang bị sáu ống phóng caliber 300 mm, giảm một nửa so với 12 ống của các hệ thống tiền nhiệm để ưu tiên tính cơ động nhưng vẫn giữ sức mạnh hỏa lực đáng kể.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma. Ảnh: ГК Ростех / t.me/rostecru

Toàn bộ loạt đạn sáu quả có thể phóng trong vòng 18-19 giây, giúp hệ thống nhanh chóng rời vị trí sau khi bắn.

Sarma tương thích hoàn toàn với các loại rocket 300 mm hiện có của Nga, bao gồm đạn không dẫn đường tầm 20-90 km, cũng như các biến thể dẫn đường chính xác như 9M544, 9M549 cho tầm bắn lên đến 120 km (một số nguồn Nga tuyên bố có thể đạt 130-200 km với đạn glide-assisted tiên tiến).

Độ chính xác của các loại đạn dẫn đường đạt mức sai lệch khoảng 0,21%, cho phép tấn công hiệu quả các mục tiêu điểm như pháo binh, xe bọc thép, hệ thống phòng không, nhân sự và cơ sở hạ tầng quân sự.

Hệ thống điều khiển hỏa lực được tự động hóa hoàn toàn, tích hợp định vị vệ tinh, trinh sát mục tiêu và dẫn đường quán tính, cho phép kíp vận hành ba người thực hiện toàn bộ quy trình từ chuẩn bị đến bắn ngay trong cabin mà không cần rời xe.

So với HIMARS Mỹ (sử dụng rocket 227 mm tầm 70-80 km), Sarma nổi bật nhờ caliber lớn hơn mang đầu đạn mạnh mẽ hơn, tầm bắn xa hơn với đạn dẫn đường và khả năng cơ động trên đường bộ cao.

Việc giảm số ống phóng giúp Sarma triển khai nhanh, tái định vị dễ dàng và giảm thời gian lộ diện trước các mối đe dọa hiện đại như radar phản pháo hoặc UAV.

Sự ra mắt tại triển lãm quốc phòng lớn nhất Trung Đông năm 2026 không chỉ khẳng định vị thế công nghệ của Nga mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu mạnh mẽ, đặc biệt khi các quốc gia khu vực đang tìm kiếm giải pháp pháo phản lực chính xác, di động cao để đối phó với các mối đe dọa đa dạng.

Sarma đang định vị mình như một lựa chọn cạnh tranh trực tiếp, kết hợp giữa sức mạnh hỏa lực Nga truyền thống và tính cơ động hiện đại.