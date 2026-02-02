Xe tăng bắc cầu MTU-90 của Nga. Nguồn ảnh: Telegram/Rosoboronexport

Trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự hiện đại, MTU-90M nổi bật như một biểu tượng của sự sáng tạo Nga, được thiết kế để hỗ trợ lực lượng cơ giới vượt qua địa hình khó khăn một cách nhanh chóng.

Xe tăng bắc cầu này do JSC "KBTM" tại Omsk phát triển, một chi nhánh của Uralvagonzavod thuộc Tập đoàn Rostec, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa "Gusenitsa-3" từ năm 2008-2009.

Nguyên mẫu được trình làng năm 2009 và chính thức được Quân đội Nga biên chế từ năm 2013.

Nhiệm vụ chính của MTU-90M là xây dựng cầu một nhịp qua các chướng ngại vật như hào, kênh đào, sông hẹp và khe núi có chiều rộng lên đến 19 mét, đảm bảo các phương tiện chiến đấu nặng duy trì đà tiến công mà không bị chậm trễ.

Xe còn có khả năng ghép nối nhiều nhịp cầu khi kết hợp với hệ thống cầu cơ giới nặng TMM-6, mang lại tính linh hoạt cao cho các nhiệm vụ công binh.

MTU-90M được chế tạo dựa trên khung gầm chắc chắn của xe tăng chủ lực T-90S, kế thừa độ bền và tính cơ động vượt trội.

Xe tăng bắc cầu MTU-90M (Armoured Vehicle Launched Bridge - AVLB) được chế tạo dựa trên nền tảng xe tăng T-90S. Nguồn ảnh: Rosoboronexport

Tổng trọng lượng xe khoảng 47,5 đến 47,8 tấn, trong đó phần cầu chiếm khoảng 11,4 tấn. Kích thước tổng thể bao gồm chiều dài 9.6 mét, chiều rộng 3.55 mét và chiều cao 3.92 mét.

Nguồn động lực đến từ động cơ diesel V-84MS công suất 840 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 60 km/h trên đường nhựa và tầm hoạt động 550-600km trên đường cao tốc.

Khả năng vượt địa hình ấn tượng với độ dốc dọc lên đến 60%, dốc ngang 40%, vượt vật cản đứng 0.85 mét, hào rộng 2.8 mét và lội nước sâu 1.2 mét.

Với hệ thống ống thở, xe có thể lặn và di chuyển dưới nước, nâng cao khả năng cơ động trong môi trường phức tạp.

Công nghệ cốt lõi của MTU-90M nằm ở cơ cấu triển khai cầu. Khác với cầu nhôm ở phiên bản MTU-90 cũ, MTU-90M sử dụng cầu gấp làm từ thép cường độ cao, giúp giảm chi phí sản xuất 10-15% và cho phép sửa chữa tại hiện trường bằng hàn.

Cầu có chiều dài triển khai lên đến 20 mét (vượt khoảng cách 19 mét), chiều rộng mặt đường tăng từ 3.5 mét lên 4 mét và khả năng chịu tải 60 tấn, cao hơn 20% so với phiên bản trước, đủ để hỗ trợ các phương tiện hiện đại như dòng Armata.

Quá trình triển khai chỉ mất 2,5-3 phút, có thể thực hiện tự động hoặc bán tự động mà không cần hai thành viên tổ lái rời xe, giảm thiểu nguy cơ bị tấn công.

Xe tăng bắc cầu MTU-90M. Ảnh: odin.tradoc.army.mil

Hệ thống hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, ngày đêm và thậm chí trong môi trường bị ô nhiễm hạt nhân, sinh học, hóa học nhờ hệ thống bảo vệ NBC tích hợp từ T-90S.

Về bảo vệ, MTU-90M kế thừa lớp giáp tương đương xe tăng T-90S, chống chịu tốt hỏa lực súng nhỏ và mảnh đạn. Điều này đảm bảo xe sống sót trong khu vực chiến đấu, hỗ trợ hiệu quả cho các đơn vị công binh.

Ngoài vai trò quân sự, MTU-90M còn được sử dụng trong các nhiệm vụ cứu hộ, như đã được Rostec công bố qua các đoạn phim hoạt động thực tế.

Xe đã tham gia các cuộc tập trận lớn như "Vostok 2014" để vượt khe núi nhanh chóng, được triển khai tại Syria năm 2017 để bắc cầu qua sông Euphrates trong chiến dịch tiến về Deir ez-Zor và xuất khẩu sang Azerbaijan, chứng tỏ sức hút trên thị trường quốc tế.

Xét về tổng thể, MTU-90M thể hiện cam kết của Nga trong việc phát triển kỹ thuật quân sự xuất sắc, kết hợp nền tảng T-90 đáng tin cậy với công nghệ bắc cầu tiên tiến để hỗ trợ tác chiến tốc độ cao.

Với các thông số kỹ thuật vượt trội, xe không chỉ nâng cao khả năng cơ động chiến thuật mà còn khẳng định vị thế là một trong những xe tăng bắc cầu hàng đầu thế giới, biến mọi chướng ngại tự nhiên thành yếu tố không đáng kể trong chiến lược quân sự.