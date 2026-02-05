Pháo tự hành Arpan 155. Ảnh: ASFAT/lenta.ru

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các hệ thống pháo tự hành trên thế giới, pháo tự hành Arpan 155 nổi lên như một ‘người chơi’ mới đầy tiềm năng từ Thổ Nhĩ Kỳ, kết hợp sức mạnh hỏa lực vượt trội với tính cơ động cao, sẵn sàng thách thức các đối thủ như CAESAR của Pháp hay ATMOS của Israel.

Do ASFAT phối hợp với các ông lớn như ASELSAN, MKE và BMC phát triển, hệ thống này không chỉ kế thừa tinh hoa từ pháo kéo T-155 Panter mà còn tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến, giúp Arpan 155 đạt hiệu suất ấn tượng trong các thử nghiệm năm 2025, với tốc độ bắn lên đến 8 phát mỗi phút và tầm bắn tối đa 40km.

Pháo tự hành Arpan 155 được xây dựng trên nền tảng khung gầm 8x8 của BMC 525-44, một thiết kế chiến thuật bánh lốp mang lại lợi thế vượt trội về tính cơ động so với các hệ thống pháo tự hành bánh xích truyền thống.

Với động cơ turbodiesel công suất 447 kW tương đương 600 mã lực và mô-men xoắn lên đến 2508 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp, pháo có thể đạt tốc độ tối đa 80 km/h trên đường nhựa và 50 km/h trên địa hình gồ ghề, đồng thời duy trì tầm hoạt động lên đến 600km mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên.

Ảnh: Topwar

Điều này cho phép Arpan 155 thực hiện chiến thuật ‘bắn và chạy’ một cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro bị phản pháo từ đối phương.

Hệ thống lốp xe 14.00 R20 và 10x20 được trang bị công nghệ bơm hơi trung tâm, cùng lốp run-flat và tời tự cứu hộ, giúp pháo Arpan 155 vượt qua địa hình khó khăn như vượt hào rộng 1,5 mét, lội nước sâu 1 mét hay leo dốc 31%.

Trọng lượng tổng thể dao động từ 32 đến 38 tấn tùy cấu hình, với kích thước 13 mét dài, 3,24 mét rộng và 3,46 mét cao, mang lại sự cân bằng giữa sức mạnh và tính linh hoạt, phù hợp cho các chiến dịch đô thị hoặc địa hình hỗn hợp.

Về hỏa lực, trái tim của Arpan 155 là khẩu pháo 155mm/52 caliber, tuân thủ nghiêm ngặt Biên bản ghi nhớ đạn đạo chung của NATO, đảm bảo tương thích với mọi loại đạn 155mm tiêu chuẩn.

Ảnh: Topwar

Tầm bắn tối đa đạt 40km khi sử dụng đạn MOD 274 với bộ tạo khí đáy, 30km với đạn nổ cao M549A1 chủ động-phản lực và 18km với đạn cổ điển M107.

Góc nâng nòng từ -3 độ đến +70 độ (hoặc -0,2 độ đến +68 độ tùy nguồn), kết hợp góc quay ngang ±80 độ (hoặc ±17 độ trong một số cấu hình), cho phép pháo Arpan 155 bao quát khu vực rộng lớn mà không cần di chuyển thường xuyên.

Tốc độ bắn thực tế là 6 phát mỗi phút, nhưng trong các thử nghiệm bắn thật năm 2025, hệ thống Arpan 155 đã đạt kỷ lục 8 phát mỗi phút, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Sức chứa đạn lên đến 24 quả, với cơ chế nạp đạn thủ công hoặc bán tự động, giúp giảm thời gian chuẩn bị bắn xuống dưới 30 giây.

Ảnh: ASFAT

Hệ thống Arpan 155 còn tích hợp súng phụ 7.62mm hoặc 12.7mm cho tự vệ, cùng lựu đạn khói và biện pháp đối phó điện tử, nâng cao khả năng sinh tồn trên chiến trường.

Công nghệ là yếu tố làm nên sự "cách mạng" của Arpan 155, đặc biệt ở hệ thống điều khiển hỏa lực số do ASELSAN phát triển.

Máy tính đạn đạo tích hợp với radar đo vận tốc đầu nòng và hệ thống hình ảnh nhiệt cho phép bắn trực tiếp chính xác, trong khi hệ thống định vị quán tính đảm bảo độ chính xác di chuyển và ngắm bắn mà không phụ thuộc vào GPS.

Arpan 155 kết nối liền mạch với các hệ thống C4I hiện đại, cho phép chia sẻ dữ liệu thời gian thực giữa các đơn vị, đồng thời theo dõi và quản lý đạn dược qua hệ thống máy tính hóa.

Pháo tự hành 155mm bánh lốp Arpan 155 8x8 của Thổ Nhĩ Kỳ trong thử nghiệm bắn đạn thật, thể hiện tốc độ bắn cao và độ chính xác vượt trội. Nguồn ảnh: ASFAT

Cabin bọc thép đạt tiêu chuẩn STANAG 4569 cấp độ 3 chống đạn và cấp độ 2 chống mìn, với tùy chọn nâng cấp cho superstructure (kiến trúc thượng tầng), kết hợp hệ thống dập lửa tự động cho khoang động cơ và kíp lái.

Kíp lái chỉ cần 3-5 người, với chế độ tự động hóa cao hỗ trợ hoạt động tối thiểu, giảm gánh nặng hậu cần so với các hệ thống cũ.

Trong quá trình phát triển, pháo Arpan 155 đã trải qua hơn 20.000 km thử nghiệm địa hình và bắn hơn 350 quả đạn, chứng minh độ tin cậy cao trước khi chính thức ‘nhập ngũ’ vào cuối năm 2025.

Arpan 155 không chỉ là một bước tiến trong công nghệ pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ mà còn định vị nước này như một đối thủ cạnh tranh toàn cầu, với sự kết hợp hoàn hảo giữa hỏa lực mạnh mẽ, tính cơ động vượt trội và tích hợp số hóa.

Hệ thống này hứa hẹn sẽ thay đổi cách thức sử dụng pháo tự hành trong các cuộc xung đột hiện đại, nơi tốc độ và chính xác quyết định chiến thắng.