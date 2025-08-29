Video: CCTV 13/Haokan Baidu

Đoạn video do Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải sáng 29/8 cho thấy, trong các buổi tổng hợp luyện diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh những ngày gần đây, hàng chục nghìn quân nhân thuộc nhiều binh chủng và các lực lượng vũ trang của “quốc gia tỷ dân” đã được điều động tham gia diễn tập duyệt binh.

Binh sĩ Trung Quốc tham gia duyệt binh. Ảnh: CCTV 13/Haokan Baidu

Ngoài ra, quân đội Trung Quốc cũng cho triển khai hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp, bệ phóng tên lửa cùng nhiều khí tài quân sự khác tham gia các buổi tổng duyệt.

Trong buổi họp báo được tổ chức tại Bắc Kinh hôm 28/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết, nước này sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia và dân tộc yêu chuộng hòa bình để “thiết lập vững chắc quan điểm đúng đắn về lịch sử cũng như bảo vệ thành quả thắng lợi trong Thế chiến II và duy trì sự ổn định hòa bình thế giới”.

Được biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời 26 nhà lãnh đạo nước ngoài, gồm cả Nga, Việt Nam và Triều Tiên tham dự sự kiện duyệt binh kỷ niệm lần này.

Các khí tài quân sự tham gia duyệt binh. Ảnh: CCTV 13/Haokan Baidu