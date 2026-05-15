Tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại Quân khu 5 cùng đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và Quân chủng Hải quân.

Phía Canada có ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam; Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Canada; Trung tá Jonathan Maurice, Sĩ quan chỉ huy tàu HMCS Charlottetown, cùng một số quan chức cấp cao Chính phủ Canada.

Chuyến thăm được đánh giá góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng từ ngày 15 đến 18/5, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; đồng thời tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với lực lượng hải quân Việt Nam. Đoàn cũng dự kiến thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố, tham quan các điểm văn hóa, du lịch tại địa phương.

Ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam cho biết, chuyến thăm lần này là biểu tượng của những lợi ích chung của Canada và Việt Nam trong ổn định khu vực dựa trên pháp luật quốc tế và quan hệ đối tác toàn diện của hai nước.

Một số hình ảnh tàu HMCS Charlottetown đến thăm Đà Nẵng:

Lễ đón tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa

HMCS Charlottetown là tàu chiến hạng nhẹ lớp Halifax với thủy thủ đoàn khoảng 240 người thuộc Hải quân Hoàng gia Canada và các phi công thuộc Không quân Hoàng gia Canada vận hành và hỗ trợ trực thăng bay biển CH‑148 Cyclone trên tàu. Ảnh: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam

Tàu dài khoảng 134m, lượng giãn nước gần 4.800 tấn với hơn 200 thủy thủ

Đây là một trong những chiến hạm chủ lực của Hải quân Hoàng gia Canada

Tàu HMCS Charlottetown khởi hành từ căn cứ quân sự Halifax vào ngày 1/2/2026, thực hiện đợt điều động kéo dài 6 tháng trong chiến dịch HORIZON.

Tàu được trang bị nhiều khí tài hiện đại như tên lửa phòng không Sea Sparrow, tên lửa chống hạm Harpoon, pháo hạm 57mm, hệ thống ngư lôi chống ngầm cùng trực thăng săn ngầm trên hạm.

Trong thời gian ở Việt Nam, các thành viên tàu HMCS Charlottetown sẽ giao lưu với các lãnh đạo địa phương trong lĩnh vực hàng hải, tham gia các hoạt động cộng đồng và một sự kiện văn hóa tại Hội An, góp phần thắt chặt những mối gắn kết và củng cố quan hệ nhân dân đầy ý nghĩa giữa hai nước.