Nhân kỷ niệm 71 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân đã có những chia sẻ về định hướng phát triển của lực lượng Hải quân.

Theo Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, thời gian qua Quân chủng đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu chiến lược và xử lý kịp thời các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững chủ quyền và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hoạt động đối ngoại quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu. Đầu năm 2026, Tàu 17 đã hành trình xuyên Tết tham gia diễn tập MILAN tại Ấn Độ. Tiếp đó, Tàu 016 - Quang Trung tham gia diễn tập Kakadu và lễ duyệt binh tàu quốc tế tại Sydney (Australia), thực hiện hải trình hơn 11 ngàn hải lý an toàn.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị tàu mặt nước thuộc Vùng 4 Hải quân

Các hoạt động này không chỉ thể hiện khả năng làm chủ trang bị, năng lực tổ chức hiệp đồng mà còn góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Hải quân Việt Nam trong hợp tác quốc tế, nhất là với các đối tác chiến lược và bạn bè truyền thống.

Theo đánh giá, việc tham gia các cơ chế hợp tác song phương và đa phương giúp Hải quân Việt Nam từng bước hội nhập sâu rộng, đồng thời góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” ngay trên môi trường biển.

Gắn bảo vệ chủ quyền với phát triển kinh tế biển

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong cho hay, bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng, Hải quân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận trên biển gắn với đời sống nhân dân.

Quân chủng đã triển khai nhiều chương trình như “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Tại các khu vực trọng điểm như Trường Sa, DK1, Tây Nam, lực lượng Hải quân vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, vừa tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Hình ảnh Tàu Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân thực hành công kích ngư lôi tiêu diệt mục tiêu và Bộ đội đặc công nước huấn luyện đánh chiếm mục tiêu

“Hải quân nhân dân Việt Nam không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo mà còn từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Trường Sa trở thành “trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong cho hay.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh và khó lường, Hải quân xác định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực toàn diện, thích ứng môi trường quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn Quân chủng.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong cũng cho biết, Quân chủng chú trọng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, nâng cao năng lực tự chủ trong bảo đảm hậu cần - kỹ thuật.

Thuỷ thủ tàu ngầm nghiên cứu khoa học

Hải quân Việt Nam nghiên cứu vận dụng nghệ thuật tác chiến trên sông, biển trong lịch sử dân tộc vào điều kiện mới, kết hợp khảo cứu các cuộc xung đột và chiến tranh trên thế giới để phát triển, hoàn thiện lý luận nghệ thuật quân sự Hải quân.

Theo Chính uỷ Hải quân, việc kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy được xác định là yếu tố then chốt để nâng cao sức mạnh tổng hợp.

Điểm nhấn xuyên suốt là yêu cầu xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển. Hải quân tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn lực phát triển.

Tinh thần “tàu, đảo là nhà, biển cả là quê hương” không chỉ là khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng các hoạt động hỗ trợ ngư dân, phát triển kinh tế biển và củng cố khối đại đoàn kết.

Phương châm điều hành được nhấn mạnh theo hướng “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm, gắn với yêu cầu thực hiện hiệu quả, thực chất.

Với nền tảng hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng định hướng hiện đại hóa toàn diện, Hải quân nhân dân Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời đóng góp tích cực vào giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.