Sáng 29/10, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị cáo khác hầu tòa tại TAND TP Hà Nội trong vụ án liên quan đến sai phạm trong quản lý, khai thác khoáng sản, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng.

Sáng 29/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 11 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế".

Bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa), Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa).

Các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (đều là thành viên góp vốn Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát) bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo Nguyễn Công Bắc, Trần Văn Linh (đều là lao động tự do) bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Bị cáo Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Thanh Tâm) bị xét xử về tội "Trốn thuế".

Theo cáo buộc, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, ông Lê Đức Giang và đồng phạm đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, hành vi của cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang đã gây thất thoát cho Nhà nước 46.051,44m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88m3 cát ở thể nở rời, với tổng trị giá hơn 5,1 tỷ đồng. Ông Lê Đức Giang hưởng lợi trái phép 180 triệu đồng.

Cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Hoành bị cáo buộc ký nháy, tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, đồng thời ký tờ trình đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái quy định.

Hình ảnh các bị cáo trong buổi xét xử sáng 29/10:

Xe áp tải bị cáo tới phiên tòa.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang tại buổi xét xử.

Cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Hoành.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng đồng phạm.

Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân tại phiên tòa.