Sau gần 3 ngày trốn khỏi Trại giam A2, Lê Văn Cường lên xe khách định rời Khánh Hòa nhưng bị CSGT phát hiện, bắt giữ.

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Phạm nhân Lê Văn Cường trốn Trại giam A2 bị bắt khi lên ô tô khách. Video: CAKH

Camera ghi lại cảnh Cường đón xe khách giường nằm trên quốc lộ 27C vào khoảng 4h ngày 24/10. Người này mặc quần short, áo thun, đứng trò chuyện với tài xế trước khi lên xe.

Gần 40 phút sau, Tổ CSGT Diên Khánh - Khánh Vĩnh kiểm tra xe khách, phát hiện Cường và phối hợp với các đơn vị liên quan khống chế, bắt giữ tại xã Nam Khánh Vĩnh, theo đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa.

Phạm nhân Lê Văn Cường bị bắt sau khi trốn khỏi Trại giam A2. Ảnh: CAKH

Cường, 32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ, đang chấp hành án tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 21/10, khi đang lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2, Cường cùng 3 phạm nhân khác lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Ngoài Cường bị bắt, còn 3 phạm nhân khác đang bị truy bắt gồm:

Hồ Văn Tình, 24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Lữ Văn Toàn, 31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa, đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Võ Hoàng Duy, 27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau vụ việc, Trại giam A2 đã ra quyết định truy nã các phạm nhân bỏ trốn, đồng thời phối hợp với công an các địa phương và đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt.

Công an huy động nhiều lực lượng tuần tra, chốt chặn ngày đêm truy bắt phạm nhân trốn trại. Ảnh: N.X

Công an tỉnh Khánh Hòa huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an địa phương chốt chặn trên nhiều tuyến đường, tổ chức tuần tra ngày đêm để truy tìm các phạm nhân.

Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn không tự ý tiếp cận hoặc truy đuổi, mà nhanh chóng báo cho lực lượng an ninh cơ sở hoặc công an xã gần nhất để xử lý.