Phạm nhân Lê Văn Cường, 32 tuổi, bị bắt tại xã Nam Khánh Vĩnh, cách Trại giam A2 khoảng 30km, sau 3 ngày trốn khỏi nơi chấp hành án.

Sáng 24/10, trao đổi với P.V VietNamNet, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận Lê Văn Cường, một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, đã bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn.

Hai phạm nhân (từ trái sang): Lê Văn Cường, Lữ Văn Toàn. Ảnh: C.A





Khoảng 4h30 cùng ngày, khi kiểm tra xe khách trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, lực lượng công an phát hiện Lê Văn Cường, phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, nên đã khống chế, bắt giữ.

Theo hồ sơ, Cường trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ, đang chấp hành án tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chiều 21/10, khi đang lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), Cường cùng 3 phạm nhân khác lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Hai phạm nhân (từ trái sang): Hồ Văn Tình và Võ Hoàng Duy. Ảnh: C.A

Ba phạm nhân còn lại đang bị truy bắt gồm Hồ Văn Tình, 24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn, 31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa, chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người; và Võ Hoàng Duy, 27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai, chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi phát hiện vụ việc, chiều 22/10, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với cả 4 phạm nhân.

Công an tuần tra, chốt chặn nhiều tuyến đường để truy bắt các phạm nhân trốn trại. Ảnh: Ngọc Huy

Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động nhiều lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương triển khai chốt chặn trên nhiều tuyến đường, tổ chức tuần tra ngày đêm để truy bắt các phạm nhân bỏ trốn, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân khi phát hiện các phạm nhân đang bị truy nã cần báo ngay cho công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất. Thông tin cũng có thể được cung cấp cho Trại giam A2 tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, qua các số điện thoại 090.696.6699 hoặc 098.886.3454.