Sáng 19/11, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Các bị cáo tại tòa.

Trong vụ án, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - Công ty Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt). Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị đưa ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng.

7h, các bị cáo được dẫn giải đến tòa.

VIDEO (Phạm Phước Sáng):

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên) tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) tại phiên xét xử.

Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) tại phiên toà sáng 19/11.

Bị cáo Lê Tuấn Linh

Bị cáo Lê Thành Công

Theo cáo buộc, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (“kẹo Kera”) là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên Bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024, do Công ty cổ phần Asia Life sản xuất theo Hợp đồng gia công và đóng gói ngày 26/11/2024.

Công ty Chị Em Rọt là chủ sở hữu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh, nên phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, công dụng như hồ sơ tự công bố sản phẩm cũng như việc quảng bá bán sản phẩm.

Trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

Các luật sư tại phiên tòa sáng 19/11.

Các bị cáo biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau; biết rõ Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn Vietgap; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định “1 viên kẹo bằng một đĩa rau”.

Dù vậy, các bị cáo vẫn ban hành Bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỷ lệ 28,13%.

Đồng thời, các bị cáo đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia Life đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Cáo trạng xác định, bán kẹo, các bị cáo thu về tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 12 tỷ đồng.