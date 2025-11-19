Theo cáo buộc, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) do Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu và tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024. Việc sản xuất – đóng gói được thực hiện theo hợp đồng gia công giữa Công ty Chị Em Rọt và Công ty CP Asia Life.

Hoa hậu Thùy Tiên tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt cùng hoa hậu Thùy Tiên bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối, quảng cáo quá sự thật, thổi phồng công dụng nhằm lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

Từ lời mời hợp tác đến vòng lao lý

Theo điều tra, tháng 7/2024, Phạm Quang Linh, Hằng Du Mục cùng một số cộng sự bàn bạc việc góp vốn lập công ty livestream – quảng bá – bán hàng trên mạng xã hội. Sau đó, nhóm kêu gọi thêm các cổ đông khác và thống nhất thành lập Công ty Chị Em Rọt.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh, một thành viên đề xuất sản xuất kẹo rau củ để tiêu thụ nông sản. Nhóm này sau đó đặt vấn đề mời Thùy Tiên góp vốn và thống nhất thành lập thêm Công ty CP Kera Việt Nam (công ty con). Tuy nhiên, do thủ tục thành lập chưa hoàn tất, cả nhóm dùng pháp nhân Công ty Chị Em Rọt để đứng tên pháp lý và triển khai sản phẩm.

Tỷ lệ phân chia lợi nhuận được thống nhất: Thùy Tiên hưởng 25%, các cổ đông còn lại nhận 75%. Sau đó, nhóm nâng tỷ lệ của Thùy Tiên lên 30%.

Biết rõ chất lượng thấp nhưng vẫn quảng cáo “một viên bằng một đĩa rau”

Sau khi thống nhất ý tưởng, nhóm liên hệ Công ty Asia Life nghiên cứu sản xuất kẹo Kera. Quá trình này, các bị cáo không kiểm tra chất lượng, không giám sát nguyên liệu hay công nghệ sản xuất.

Cơ quan điều tra xác định: Hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo chỉ 0,935%, rất thấp so với công dụng được quảng cáo. Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP. Nhóm bị cáo không có bằng chứng khoa học để khẳng định “một viên kẹo bằng một đĩa rau”.

Dù vậy, các bị cáo vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm với 10 loại bột rau củ quả chiếm 28,13%, không đúng thực tế.

Không chỉ vậy, nhóm bị cáo còn xây dựng kịch bản, quay video tại vùng nguyên liệu được thuê để tạo niềm tin cho khách hàng về chất lượng, nguồn gốc và công nghệ sản xuất.

Do tin quảng cáo, đã có 56.385 khách hàng mua kẹo Kera. Một số mang sản phẩm đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng và phát hiện 100g kẹo chỉ có 0,51g chất xơ, không đúng với nội dung được giới thiệu.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 1–2 ngày.