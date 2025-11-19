Clip: Các bị cáo xuất hiện tại phiên tòa

Ngày 19/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và các đồng phạm về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan sản phẩm kẹo Kera.

Có 30 cá nhân, tổ chức được triệu tập tới tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, chỉ có Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái của Quang Linh Vlogs) và Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) có mặt.

Trong số 28 cá nhân vắng mặt có nhiều lãnh đạo chủ chốt của Công ty Sen Vàng, gồm: Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng); Dương Đình Phan (Phó TGĐ Công ty Sen Vàng); Phạm Thị Việt Mỹ (Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty Sen Vàng). Các cá nhân này chỉ cử người đại diện theo ủy quyền tham dự.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại tòa. Ảnh: TP

Khoảng 7h cùng ngày, các bị cáo được dẫn giải tới tòa. Cả hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục tỏ ra khá bình tĩnh trước ống kính của phóng viên.

Các bị cáo Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bị truy tố theo điểm d khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 1–5 năm tù.

Tuy nhiên, các bị cáo đều được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như: tự nguyện thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện và đã tác động gia đình nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng. Ảnh: TP

Trong đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp 3,2 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng; Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng; Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, bị cáo Thùy Tiên còn được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác”, quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Theo đó, năm 2022 bị cáo được Thủ tướng tặng Bằng khen là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Theo cáo buộc, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm do Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên Bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024; được Công ty Cổ phần Asia Life (Công ty Asia Life) sản xuất theo hợp đồng gia công và đóng gói ngày 26/11/2024.

Bị cáo Phạm Quang Linh. Ảnh: TP

Trong suốt quá trình Công ty Asia Life sản xuất kẹo Kera, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

Các bị cáo biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau; biết rõ Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định “một viên kẹo bằng một đĩa rau”.

Dù vậy, các bị cáo vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó ghi có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỷ lệ 28,13%.

Đồng thời, các bị cáo cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia Life thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Cáo trạng xác định rằng từ việc bán kẹo, các bị cáo thu về tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.