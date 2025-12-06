Video: Iran tập trận trong 2 ngày 4 và 5/12. Nguồn: IRIB News/RT

Truyền thông nhà nước Iran ngày 5/12 cho biết, hoạt động tập trận do quân đội nước này thực hiện bao gồm các bài phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các mục tiêu giả định cùng nhiều hoạt động tác chiến phòng không.

Được biết, trong khuôn khổ cuộc tập trận, lực lượng Hải quân thuộc biên chế Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng các tên lửa hành trình Qadir 110, Qadir 380 và tên lửa đạn đạo từ “nhiều vị trí nằm sâu bên trong lãnh thổ Iran đánh chính xác vào các mục tiêu trên Vịnh Oman”. Ngoài ra, các UAV cũng thực hiện nhiều cuộc tập kích vào những căn cứ giả định.

Quân đội Iran phóng tên lửa vào mục tiêu giả định. Ảnh: IRIB News/RT

Thông cáo từ kênh Press TV của Iran viết: “Cuộc tập trận được thực hiện nhằm mục đích truyền tải hòa bình và tình hữu nghị đến các quốc gia láng giềng, đồng thời cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm nào của những nước đối địch sẽ đối mặt với sự đáp trả quyết liệt”.

Hãng tin RT cho hay, cuộc tập trận trên được Iran tổ chức trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông những tháng qua luôn trong tình trạng căng thẳng, nhất là sau loạt cuộc không kích do Israel và Mỹ thực hiện nhằm vào các cơ sở hạt nhân nằm trong lãnh thổ Iran.