Đoạn video do hãng thông tấn Mehr công bố đã hé lộ hình ảnh hiếm hoi bên trong các cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trong video, các bệ phóng vẫn còn nguyên dấu vết từng bị tên lửa Israel tấn công nhưng đã được sửa chữa và đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đây cũng là lần đầu tiên Iran công khai năng lực tên lửa quốc gia, sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6. Nội dung nhấn mạnh các hệ thống từng bị hư hại trong giao tranh với Israel giờ đã hoạt động trở lại.

Video: Newsweek

IRGC cho biết, việc nâng cấp nhằm mục đích cải thiện khả năng phục hồi và hiệu suất kỹ thuật của các hệ thống tên lửa tầm trung của Iran sau cuộc chiến với Israel.

Trong video, một loạt tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) được đặt trên cả bệ phóng mới và những bệ phóng đã được sửa chữa. Ngoài ra, các phiên bản từ dòng tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng Qadr và Emad, dòng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn Khaybar Shekan và tên lửa siêu vượt âm Fattah-1 cũng xuất hiện.

Một quan chức IRGC đã dẫn phóng viên tham quan căn cứ ngầm. Tuy nhiên, khuôn mặt của vị quan chức Iran đã bị làm mờ, cho thấy mức độ đảm bảo an ninh cao của Iran.

Chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vẫn là trọng tâm trong chiến lược quốc phòng của nước này. Trong quá trình xung đột với Israel, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa, với một vài trong số đó đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel. Điều này chứng minh năng lực tên lửa của Iran đang không ngừng phát triển.

Các quan chức Iran nhấn mạnh, chương trình phát triển tên lửa chỉ nhằm mục đích răn đe thông thường, song Israel và các nước khác coi đây là mối đe dọa trong khu vực.

Việc công khai đoạn video cho thấy, cuộc cạnh tranh quân sự và công nghệ giữa Iran và Israel vẫn chưa được giải quyết, bất chấp hai nước đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 4/6. Hai nước thậm chí đều cảnh báo sẽ đáp trả ngay lập tức các cuộc tấn công trong tương lai. Ngoài ra, chương trình hạt nhân của Iran vẫn đang là nguyên nhân gây thêm căng thẳng với Israel và Mỹ.