Video: Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc

Tân Hoa Xã, Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) và chuyên trang quân sự 81 cho hay, biên đội số 989 của hải quân nước này hôm 25/11 đã rời khỏi cảng Cam Ranh của Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị kéo dài 4 ngày.

Theo Tân Hoa Xã, năm 2025 đánh dấu mốc kỷ niệm 75 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời cũng là “Năm giao lưu văn hóa Việt - Trung”. Trong những năm gần đây, hải quân hai nước không ngừng mở rộng hợp tác, từ những chuyến thăm hữu nghị cho đến tham gia diễn tập cứu nạn hàng hải chung.

Các sĩ quan Việt Nam giao lưu với quân nhân Trung Quốc. Ảnh: CNR

Theo đoạn video do CNR đăng tải, trong khuôn khổ chuyến thăm, các quân nhân Việt Nam được phía Trung Quốc mời tham gia nhiều hoạt động như lên thăm tàu chiến, trao đổi kinh nghiệm tác chiến, dự dạ tiệc và chiêm ngưỡng các tiết mục do đoàn văn nghệ Trung Quốc biểu diễn.

Sĩ quan Việt Nam (phải) và binh sĩ Trung Quốc cầm bức thư pháp có nội dung “Đồng chí huynh đệ”. Ảnh: THX

Các quân nhân Việt Nam (phải) trao đổi kinh nghiệm với binh sĩ Trung Quốc. Ảnh: CNR

Ảnh: CNR

Đoàn văn nghệ Trung Quốc biểu diễn Kinh kịch. Ảnh: CNR