Ghế “nóng” sếp lớn ngân hàng trở thành chủ đề gây chú ý trong giới tài chính - ngân hàng tuần qua, khi hàng loạt nhân sự cấp cao rời vị trí hoặc chuyển sang ngân hàng mới.

Bất ngờ lớn nhất phải kể đến việc một loạt nhân sự cấp cao tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) có đơn xin từ nhiệm vì “lý do cá nhân”.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy), Chủ tịch LPBank, xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ngân hàng này. Ông Nguyễn Văn Thùy (em trai ông Thụy) cũng rút khỏi HĐQT LPBank. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Kiều Anh rời vị trí Phó Tổng Giám đốc dù mới chỉ được bổ nhiệm ngày 12/12.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 23/12 đã thông qua các đơn từ nhiệm, đồng thời bầu ông Hồ Nam Tiến, người trước đó là Phó Chủ tịch Thường trực, làm Chủ tịch HĐQT LPBank.

Ngay trong ngày 23/12, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) công bố thông tin về việc HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy vào vị trí Quyền Tổng Giám đốc Sacombank, thay ông Nguyễn Thanh Nhung - người mới đảm nhiệm chức vụ này từ tháng 5/2025 sau khi bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời vị trí.

Hình ảnh Bầu Thụy trước và sau khi gia nhập Sacombank.

Hình ảnh mới của Bầu Thụy, vẫn bộ vest lịch lãm nhưng lúc này không còn đeo chiếc cà vạt màu vàng quen thuộc (màu sắc chủ đạo trong bộ nhận diện thương hiệu của LPBank), thay vào đó là chiếc cà vạt màu xanh đậm (màu sắc chủ đạo trong bộ nhận diện thương hiệu của Sacombank).

Đồng thời, Sacombank bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/12. Động thái này cho thấy bắt đầu hình thành “ê kíp” của Bầu Thụy tại Sacombank.

Sự xuất hiện của Bầu Thụy trong Ban điều hành Sacombank lập tức kéo theo hàng loạt thay đổi nhân sự cấp cao. Ông Dương Thanh Tuấn, thôi giữ chức Chánh Văn phòng HĐQT, phụ trách quản trị công ty từ ngày 1/1/2026 và chỉ còn đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc Khối Quản trị hành chính.

Vị trí này được giao cho ông Dương Trung Lợi, trước đó là Trợ lý Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh.

Trước khi nắm quyền cao nhất tại Sacombank, ông Dương Công Minh từng có nhiều năm làm Chủ tịch Ngân hàng LienVietPostBank (nay là LPBank).

Những điều chỉnh nhân sự tại Sacombank chưa dừng lại. Ngày 25/12, ngân hàng này bổ nhiệm ông Hà Văn Trung (SN 1974) - Phó Tổng Giám đốc, làm Phó Tổng Giám đốc Thường trực và ông Vũ Minh Quân (SN 1972) - Giám đốc Trung tâm xử lý nợ kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT, giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Sacombank đã trải qua 9 năm tái cơ cấu, trong đó nổi bật là doanh số thu hồi, xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng đạt 103.988 tỷ đồng, cao hơn quy mô Đề án tái cơ cấu ban đầu là 76.695 tỷ đồng.

Việc xử lý “cục máu đông” nợ xấu khiến suốt 10 năm qua, Sacombank chưa thể chia cổ tức cho các cổ đông. Trong khi đó, tại LPBank, nhà băng này luôn thông qua tỷ lệ chia cổ tức rất cao kể từ khi ông Thuỵ lên nắm quyền vào năm 2022.

Cũng liên quan đến nhân sự cấp cao ngành ngân hàng trong tuần qua, BVBank cho biết ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/12 đã bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, bà Nguyễn Thanh Phượng, Phó Chủ tịch HĐQT BVBank, rút khỏi HĐQT nhiệm kỳ mới; ông Ngô Quang Trung và bà Phan Thị Hồng Lan cũng không tiếp tục tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

BVBank lý giải các thay đổi này nhằm tuân thủ quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng mới về việc không đồng thời tham gia điều hành tại hai tổ chức.

Riêng bà Nguyễn Thanh Phượng vẫn tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới, trực tiếp phụ trách công tác hoạch định chiến lược, hiện đại hóa, định hướng hoạt động và quản trị nhân sự của BVBank.

Tại Eximbank, kể từ 4/12/2025, bà Phạm Thị Huyền Trang được Hội đồng quản trị ngân hàng này tín nhiệm bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Người tiền nhiệm của bà là ông Nguyễn Cảnh Anh, đã có đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Cảnh Anh vẫn tiếp tục tham gia với vai trò Thành viên HĐQT của ngân hàng này. Ông Nguyễn Cảnh Anh đã được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank vào tháng 9/2023. Sau đó, ông Cảnh Anh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) kiêm Người đại diện theo pháp luật của Eximbank kể từ ngày 29/4/2025.