Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thể hiện bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 29/6 để người dân tham quan.

Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84km², quy mô dân số dự báo từ 14-15 triệu người vào năm 2035 đến 17-19 triệu người vào năm 2065.

Quy hoạch lấy quan điểm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.

Người dân xếp hàng nhận vé miễn phí tham quan Triển lãm.

14h10 triển lãm mở cửa cho người dân vào tham quan.

Ngay sau khai mạc, lượng người dân đến xem triển lãm quy hoạch tăng nhanh. Ban tổ chức sau đó phải chia nhỏ từng đợt vào tham quan để tránh quá tải tại các khu trưng bày bên trong.

Tầng 1 (khu vực trung tâm) Bảo tàng Hà Nội được bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể (đường kính 7m) cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm.



Tầng 4 có diện tích khoảng 1.200m2 được thiết kế trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng quy hoạch; các bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn Thành phố; bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và khu chức năng.

Ông Ngô Quang Hùng (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết, đến triển lãm ông thấy được tổng thể quy hoạch Hà Nội trong tương lai. Ông kỳ vọng hệ thống giao thông sẽ được phát triển đồng bộ với tàu điện trên cao, tàu điện ngầm như định hướng quy hoạch trình bày tại triển lãm.

Sơ đồ quy hoạch đường sắt đô thị cùng các mô hình tàu điện phục vụ hệ thống này thu hút sự quan tâm của nhiều người dân tại triển lãm.

Bà Trương Thị Nhung (xã Sơn Đồng, Hà Nội) chia sẻ: “Bản đồ khá nhỏ nên không thấy được khu nhà tôi, nhưng đến triển lãm tôi thấy được quy hoạch Thủ đô trong tương lai nên rất vui”.

Ngoài ra, tại Bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.

Trong số 11 nhóm giải pháp đột phá được xác lập, nổi bật là phát triển liên kết vùng theo mô hình “hạt nhân - vệ tinh”; đột phá hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 1.153km, gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

Đồng thời, quy hoạch định hướng hình thành các thiết chế đặc biệt tại các cực tăng trưởng, tiêu biểu là khu thương mại tự do gắn với đô thị Sân bay phía Bắc và đô thị Khoa học Công nghệ Hòa Lạc; kiến tạo trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - biểu tượng phát triển mới của Thủ đô; định hướng quy hoạch Cảng hàng không thứ 2 - Vùng Thủ đô tại phía Nam và các giải pháp xây dựng đô thị thông minh, xanh, bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 29/6-29/8/2026, hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm trực quan, hiện đại, góp phần giới thiệu định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.