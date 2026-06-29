Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 29/6, thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan ngay sau khai mạc.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thể hiện bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 29/6 để người dân tham quan.
Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84km², quy mô dân số dự báo từ 14-15 triệu người vào năm 2035 đến 17-19 triệu người vào năm 2065.
Quy hoạch lấy quan điểm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.
Trong số 11 nhóm giải pháp đột phá được xác lập, nổi bật là phát triển liên kết vùng theo mô hình “hạt nhân - vệ tinh”; đột phá hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 1.153km, gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.
Đồng thời, quy hoạch định hướng hình thành các thiết chế đặc biệt tại các cực tăng trưởng, tiêu biểu là khu thương mại tự do gắn với đô thị Sân bay phía Bắc và đô thị Khoa học Công nghệ Hòa Lạc; kiến tạo trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - biểu tượng phát triển mới của Thủ đô; định hướng quy hoạch Cảng hàng không thứ 2 - Vùng Thủ đô tại phía Nam và các giải pháp xây dựng đô thị thông minh, xanh, bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.
Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 29/6-29/8/2026, hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm trực quan, hiện đại, góp phần giới thiệu định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.