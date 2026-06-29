XEM VIDEO: Toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

UBND TP Hà Nội sáng nay tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Khoảng 1.200 đại biểu tham gia hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Tại hội nghị, Hà Nội sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn thành phố và trao các biên bản ghi nhớ hợp tác với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Sa bàn Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch của Hà Nội lấy sông Hồng làm trục trung tâm tăng trưởng.

Trong khi đó, hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội từ chiều nay.

Tầng 1 Bảo tàng Hà Nội sẽ được bố trí sa bàn tròn cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án quy hoạch 100 năm.

Các đại biểu trải nghiệm ứng dụng công nghệ số tại hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Tầng 4 với diện tích khoảng 1.200m2 được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng quy hoạch.

Ngoài ra, tại bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của Hà Nội.

Nguồn video: UBND TP Hà Nội

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