Cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP Huế với TP Đà Nẵng dài khoảng 66km, được nâng cấp từ 2 lên 4 làn xe với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng.
Điểm đầu tuyến kết nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại xã Hưng Lộc (TP Huế), điểm cuối nối cao tốc Hòa Liên - Túy Loan tại phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Tuyến đi qua khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã.
Ghi nhận ngày 27/8, sau hơn một năm thi công, các hạng mục chính cơ bản hoàn thiện. Mặt đường đã được thảm nhựa, dải phân cách, lan can và biển cảnh báo được lắp đặt.
Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án, cho biết tuyến đã đủ điều kiện khai thác 4 làn xe. Các đơn vị đang xử lý hơn 20 điểm sạt trượt do mưa bão năm 2025.
Một số hạng mục bổ sung, trong đó có trạm dừng nghỉ tại Km54, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 12/2026.
Trong thời gian tiếp tục hoàn thiện, tốc độ tối đa trên tuyến là 60km/h. Xe tải trên 6 trục và xe khách trên 9 chỗ bị cấm lưu thông.
Hình ảnh cao tốc La Sơn – Hòa Liên trước dịp lễ Quốc khánh 2/9:
Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuyên Vườn quốc gia Bạch Mã, nối TP Huế với TP Đà Nẵng
Tuyến cao tốc uốn lượn qua núi, sông và khu dân cư
Sau hơn một năm nâng cấp từ 2 lên 4 làn xe với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng, dự án đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính
Hệ thống dải phân cách bê tông kết hợp lưới thép chống chói và lan can bảo hộ đã hoàn thiện. Một số đoạn hộ lan bên đường sẽ được lắp đặt xong trước ngày 31/8
Hệ thống biển cảnh báo trên tuyến đã được lắp đặt
Việc hoàn thiện 4 làn xe đúng dịp Quốc khánh 2/9 giúp người dân lưu thông thuận lợi hơn trên tuyến
Toàn tuyến có 36 cầu vượt qua địa hình thung lũng, đồi dốc phức tạp
Bên cạnh việc đưa vào khai thác 4 làn xe, hơn 20 điểm sạt trượt do mưa lớn cuối năm 2025 đang được các đơn vị thi công tập trung xử lý
Tại điểm sạt trượt nặng Km50+700, nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thi công cầu cạn giữa địa hình hiểm trở. Thời tiết khắc nghiệt khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn
Cao tốc La Sơn - Hòa Liên sau mở rộng được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, hoàn thiện hạ tầng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tăng cường kết nối giữa các địa phương, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng và quốc gia.
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