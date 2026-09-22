Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 25-26/9. Thẩm phán Võ Hồng Sơn sẽ ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có hai luật sư tham gia bào chữa.

Trước đó, vào chiều 27/5, TAND TP Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và buộc bồi thường 108 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) nhận án 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo còn lại nhận án từ 3 đến 30 năm tù về các tội danh: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'', "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Nhận hối lộ".

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Theo bản án sơ thẩm, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội. Các bị cáo đã phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn nhà nước, cần thiết phải đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng; được giao làm Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - đơn vị có vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự án. Quá trình triển khai dự án, bị cáo đã có hành vi sai phạm, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, HĐXX cấp sơ thẩm khẳng định, tuy bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi khiến dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí, nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu… Đây là cơ sở để bị cáo Thắng và những người khác thực hiện hành vi phạm tội.

Sau phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội nhận được đơn kháng cáo của 10 bị cáo. Trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.