Mới đây diễn viên Quỳnh Kool - bạn diễn của Phương Oanh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng trên VTV giờ vàng đã chia sẻ đoạn clip ngắn trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Thần sắc của Phương Oanh tươi tỉnh. Cô tươi cười khi xuất hiện cùng hai con song sinh hơn 1 tuổi và người giúp việc khi đến phim trường trên ô tô riêng. Có thể thấy con gái của nữ diễn viên rất quấn Quỳnh Kool. Tuy nhiên, Quỳnh Kool không nói rõ clip được quay tại thời điểm nào.

Hình ảnh Phương Oanh trên phim trường. Ảnh chụp màn hình.

Phương Oanh nhận sự quan tâm đặc biệt khi trở lại đóng phim sau 4 năm vắng bóng kể từ Hương vị tình thân. Trong Gió ngang khoảng trời xanh, cô vào vai Mỹ Anh - một phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, thông minh, hết lòng vì chồng con nhưng đang phải đối diện với sóng gió trong hôn nhân khi chồng ngoại tình với đối tác.

Cũng giống trên phim, ngoài đời, Phương Oanh cũng đang đối mặt với sóng gió khi chồng cô - Shark Bình bị bắt giam cách đây ít lâu liên quan đến vụ tiền ảo Antex thời điểm chưa kết hôn với nữ diễn viên.

Phương Oanh hiện vẫn mở trang cá nhân và fanpage. Bài đăng gần đây nhất của nữ diễn viên Quỳnh búp bê là ngày 11/10 khi cô chia sẻ đoạn clip bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi hút gần 9 nghìn bình luận và gần 1 nghìn lượt chia sẻ.

Clip: FB Quỳnh Kool