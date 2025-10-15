Công an TP Hà Nội mới tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra, khám phá 5 vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua, trong đó có vụ án liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Diễn viên Phương Oanh và Shark Bình. Ảnh: FBNV

Tại buổi họp báo, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong hệ sinh thái của Shark Bình.

Đáng chú ý, trước câu hỏi của báo chí về đời sống cá nhân của Shark Bình, Đại tá Thành Kiên Trung nhấn mạnh: “Mối quan hệ giữa Shark Bình và người vợ hiện tại là diễn viên Phương Oanh vẫn bình thường".

Về hướng điều tra, Đại tá Kiên Trung cho biết: “Các vi phạm trong hệ sinh thái của Shark Bình có thể không chỉ dừng lại ở hai tội danh đã khởi tố, bởi cơ quan điều tra đang phát hiện thêm nhiều dấu hiệu sai phạm khác".

Đại tá Thành Kiên Trung.

Giải thích lý do vì sao đồng tiền số AntEx ra mắt từ năm 2021 đến nay mới bị điều tra, vị đại tá cho hay: “Sau khi triển khai dự án, đến năm 2022, đồng tiền này không phát huy tác dụng, dẫn đến việc các bị can có hành vi chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8 đến tháng 11/2021, các đối tượng trong vụ án đã phát hành và bán 33,2 tỷ đồng AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng). Đến nay, mới có 4 bị hại chính thức trình báo.

Công an TP Hà Nội kêu gọi các nhà đầu tư, người bị hại trong vụ án sớm liên hệ, cung cấp thông tin và tài liệu phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, những người có liên quan hoặc đang bỏ trốn cần chủ động ra trình diện, hợp tác với cơ quan chức năng.

Diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn tại quê nhà là phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) vào tháng 6/2023. Tới tháng 7/2023, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm đó, Phương Oanh xác nhận mang song thai nên hoãn lại kế hoạch tổ chức đám cưới.