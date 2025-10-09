Clip Mỹ Anh khả năng bị lừa:

Trong phim Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng trên VTV3, Phương Oanh vào vai nữ chính Mỹ Anh - một phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và đảm đang, gần như không có điểm trừ với cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Vai diễn đánh dấu sự trở lại của Phương Oanh sau 4 năm vắng bóng màn ảnh kể từ Hương vị tình thân được đánh giá là có nhiều điểm tương đồng với nữ diễn viên, đặc biệt ở điểm Mỹ Anh đã làm mẹ, làm vợ doanh nhân, nấu ăn giỏi.

Tạo hình của Phương Oanh trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Tuy nhiên các tập phát sóng gần đây bắt đầu báo hiệu sóng gió sắp ập đến gia đình nhỏ của cô khi Đăng - chồng Mỹ Anh - bắt đầu cảm nắng Linh (Lan Phương) - một phụ nữ nhiệt thành, có lối sống tự do phóng khoáng. Sự xuất hiện của Linh khiến khán giả lo lắng cho hạnh phúc gia đình của Mỹ Anh.

Không chỉ có vậy, Mỹ Anh còn đang có nguy cơ bị lừa một khoản tiền lớn khi hội phu nhân giàu có cố tình dàn dựng tình huống để dụ cô xuống tiền đầu tư cho quán trà.

Trả lời bình luận của khán giả, diễn viên Trúc Mai, vai Hồng - trưởng ban phụ huynh nơi trường của con trai Mỹ Anh theo học từng hé lộ tình tiết sau này Hồng sẽ giúp Mỹ Anh nhận ra mình bị lừa.

Trong chương trình VTV Kết nối mới đây, diễn viên Phương Oanh cho biết các tập phim Gió ngang khoảng trời xanh về sau, Mỹ Anh sẽ gặp nhiều sóng gió hơn và cô đang chuẩn bị cho các trường đoạn tâm lý mạnh. "Khi đọc kịch bản sau này, Phương Oanh cũng đang rối bời và tìm câu trả lời để có thước phim thật nhất, đời nhất, làm khán giả đã nhất", cô nói.

Nhân vật Mỹ Anh đang phải đối mặt với sóng gió trong hôn nhân lẫn công việc.

Nhân vật của Phương Oanh không chỉ phải đối mặt với hàng loạt sóng gió ở phía trước mà đời thực nữ diễn viên cũng đang bị anti fan tấn công liên quan đến chuyện đời tư và việc Shark Bình - chồng cô bị tố cáo liên quan đến lĩnh vực đầu tư tiền ảo. Hàng loạt tin đồn và bình luận ác ý đang nhắm vào nữ diễn viên và gia đình Phương Oanh.

Kẻ thứ 3 bắt đầu xuất hiện trong cuộc hôn nhân của Mỹ Anh:

Ảnh, clip: VTV