Video: Sohu/Báo Thanh niên Hà Nam (Trung Quốc)

Theo trang tin Sohu, đường di chuyển của bão Kajiki vào tối 24/8 nằm cách thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 40km về hướng tây nam. Sức gió gần tâm bão đạt cấp 14, tức vận tốc gió vào khoảng 150 – 166 km/h.

Do nằm gần đường di chuyển của bão Kajiki nên vùng cực nam của đảo Hải Nam đã xuất hiện gió giật cấp 12. Truyền thông địa phương ghi nhận, gió bão đã khiến nhiều cây cối nằm trong khu vực vịnh Á Long bật gốc, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Gió bão khiến cây cối bật gốc. Ảnh: CCTV 13

Ngay trong ngày 24/8, chính quyền đảo Hải Nam đã điều động 36 đội cứu hộ với hơn 2.900 người tham gia các hoạt động cứu hộ cứu nạn, đồng thời tổ chức di dời hơn 20.000 người ra khỏi những khu vực nguy hiểm.

Tại thành phố Tam Á, chính quyền đã yêu cầu người dân thực hiện chính sách “5 ngừng”, gồm tạm thời ngừng học tập, ngừng làm việc, ngừng sản xuất, ngừng vận tải và ngừng kinh doanh.

Trả lời phỏng vấn tờ Sohu, quan chức Lưu Cống làm việc tại Sở Quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Hải Nam nói: “Chúng tôi đã phải khuyến cáo du khách không nên tham gia vào các hoạt động trên biển nhằm tránh những nguy cơ tiềm ẩn bão có thể gây ra”.

Du khách ở Tam Á, Trung Quốc gia cố cửa một khách sạn trước gió bão vào tối 24/8. Video: Haokan Baidu/Qingfeng Xia