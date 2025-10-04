Ngày 4/9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức lễ công bố Hệ thống Quản trị Bệnh viện và Trường học Thông minh toàn trình không giấy tờ, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình trở thành bệnh viện thông minh toàn diện. Đây là bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam triển khai giải pháp số hóa toàn trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận sự thay đổi vượt bậc của Bệnh viện Bạch Mai. Năm 2022, bệnh viện từng đối mặt với nhiều khó khăn hậu đại dịch, thậm chí đứng trước nguy cơ không đủ tài chính để trả lương nhân viên.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Minh.

Tuy nhiên, nhờ các giải pháp chính sách hiệu quả, Bệnh viện Bạch Mai không chỉ vượt qua khủng hoảng mà còn cải thiện thu nhập cho y bác sĩ, trở thành đơn vị y tế đầu tiên của Bộ Y tế hoàn thành bệnh án điện tử, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng giao "đề bài" cho Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trong 1 tháng phải viết Đề án trên cơ sở đánh giá về những mặt đã làm được, chưa làm được và định hướng xây dựng bệnh viện thông minh toàn diện. Trên cơ sở đó, triển khai thí điểm ở Bệnh viện Bạch Mai, làm hình mẫu để nhân rộng toàn quốc.

Ngoài ra, Bộ trưởng còn đề nghị bệnh viện trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, tăng cường hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Đồng thời, bệnh viện vận hành hiệu quả Cơ sở 2 tại Ninh Bình với mô hình "bệnh viện thông minh" ngay từ đầu, làm hình mẫu để nhân rộng toàn quốc.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh, chuyển đổi số là trụ cột chiến lược của bệnh viện, bên cạnh các lĩnh vực như ghép đa tạng, phẫu thuật robot, tế bào gốc, gene trị liệu và ứng dụng in 3D trong y tế.

Việc triển khai Hệ thống Quản trị Bệnh viện Thông minh và ứng dụng Bach Mai Care tích hợp xác thực, ký số qua VNeID không chỉ là bước tiến hành chính mà còn là nền tảng cho cơ chế định danh và xác thực điện tử an toàn, hợp pháp cho mọi hồ sơ bệnh án. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai Hồ sơ Sức khỏe Điện tử (EMR) cấp quốc gia, một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Y tế. Hệ thống này tạo ra dữ liệu chuẩn hóa, sẵn sàng liên thông và trao đổi giữa các cơ sở y tế trên cả nước.

Bệnh viện Bạch Mai thực hiện quá trình số hóa, không giấy tờ toàn diện. Ảnh: Thế Anh.

Việc số hóa hồ sơ bệnh án mang lại nhiều lợi ích vượt trội. Không chỉ tăng tính minh bạch và an toàn dữ liệu, hệ thống còn giúp tự động hóa các quy trình hành chính, điều dưỡng, quản lý thuốc và xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, khả năng quản trị theo thời gian thực được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, chuyển đổi từ bệnh án giấy sang bệnh án điện tử giúp bệnh viện tiết kiệm khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng dịch vụ.

Mục tiêu của bệnh viện là xây dựng mô hình "Bệnh viện thông minh - Trường học thông minh", kết hợp quản trị số hóa với các đột phá lâm sàng, hướng tới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đào tạo y khoa.

Với những bước đi tiên phong, bệnh viện đang đặt nền móng cho một hệ thống y tế số hóa toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế.

