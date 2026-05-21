Thanh Hóa:

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sáng nay (21/5) lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại mỏ đá trên địa bàn.

Như vậy, cả 3 nạn nhân trong vụ sạt lở đều đã tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở ở mỏ đá. Ảnh: CTV

Cụ thể, nạn nhân Lò Văn Quý (SN 1989) được tìm thấy vào khoảng 6h30. Đến khoảng 8h30, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Ngay (SN 1988).

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú) có 3 công nhân đang làm việc. Lúc này, đất đá bất ngờ từ trên núi sạt lở xuống.

Hậu quả, ông Lò Văn Thời (SN 1986) tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người còn lại bị vùi lấp. Cả 3 nạn nhân đều trú tại tỉnh Lào Cai.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh hiện trường khu vực mỏ đá bị sạt lở nghiêm trọng.

Lượng đất, đá lớn sạt xuống đã vùi lấp 2 nạn nhân. Ảnh: CTV

Sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể bị vùi lấp. Ảnh: CTV

Một thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: CTV

Vụ sạt lở ở mỏ đá khiến 3 người tử vong. Ảnh: CTV

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: CTV

Khu vực bên trong mỏ đá. Ảnh: CTV