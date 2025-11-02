Tuần lễ cấp cao APEC thành công tốt đẹp, với sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, gần 2.000 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các khách mời.

Hội nghị các lãnh đạo APEC năm 2025 đã thông qua Tuyên bố Gyeongju “Vì một tương lai bền vững”, nhấn mạnh mục tiêu hướng tới một khu vực châu Á - Thái Bình Dương mở, hòa bình, tự cường và năng động.

Hội nghị cấp cao APEC. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, thành công của Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 32 mang nhiều thông điệp quan trọng cho thế giới và khu vực.

Các nền kinh tế APEC tiếp tục duy trì hợp tác và liên kết kinh tế, nâng cao tính tự cường của các nền kinh tế. Trong bối cảnh thương mại đa phương gặp nhiều thách thức, xu thế bảo hộ, phân tách gia tăng, các lãnh đạo APEC gặp gỡ, đối thoại trên tinh thần xây dựng, đưa ra các giải pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng.

Các cuộc họp của các lãnh đạo cũng góp phần củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân về một tương lai vượt qua khác biệt, cùng phát triển vì sự bền vững và thịnh vượng chung.

Lãnh đạo các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu đã trao đổi về những vấn đề thời sự, các xu thế mới có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của thế giới và khu vực. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, đó là những tiến bộ mạnh mẽ của khoa học công nghệ, các vấn đề về năng lượng và chuyển đổi năng lượng bền vững, các thách thức của biến đổi nhân khẩu học.

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là nội dung thảo luận bao trùm, không chỉ nằm trong chương trình nghị sự của các lãnh đạo mà trong cả các hội nghị của doanh nghiệp và đối thoại công - tư.

Tuần lễ cấp cao APEC năm 2025 tiếp tục là ngày hội lớn của gần 2.000 lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khu vực, tham gia chuỗi hoạt động. Cộng đồng doanh nghiệp không chỉ chia sẻ tầm nhìn, chiến lược phát triển mà còn đề xuất nhiều sáng kiến, khuyến nghị thiết thực về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển nhân lực và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng...

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đã thành công tốt đẹp với nhiều dấu ấn quan trọng, trên cả bình diện đa phương và song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên họp thứ 2 hội nghị cấp cao APEC lần thứ 32. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đã khẳng định rõ quan điểm, cách tiếp cận của Việt Nam đối với các vấn đề lớn đang đặt ra đối với tương lai phát triển của khu vực và thế giới. Chủ tịch nước đưa ra những đề xuất, giải pháp để hợp tác APEC ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng đúng những thay đổi nhanh chóng đang diễn ra và mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của khu vực cũng như từng nền kinh tế thành viên.

Chủ tịch nước chuyển tải tới cộng đồng APEC thông điệp rõ ràng về tầm nhìn, chính sách và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Việt Nam, đặc biệt là các nghị quyết lớn về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thông qua hoạt động lần này, Việt Nam đã chia sẻ sâu sắc về định hướng phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các phát biểu và thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với các lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp về một Việt Nam đang quyết tâm đổi mới, sáng tạo, hội nhập để vươn lên và tiến cùng thời đại trong giai đoạn chuyển đổi sâu sắc hiện nay.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nền kinh tế APEC. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường đã có chương trình làm việc song phương phong phú, hiệu quả và thực chất với chủ nhà Hàn Quốc và nhiều nền kinh tế thành viên APEC.

"Điều rất mừng là các thành viên APEC và cộng đồng doanh nghiệp đều ủng hộ nhiệt thành, bày tỏ tin tưởng và thể hiện sự trông đợi được đến Việt Nam, đến Phú Quốc trong năm 2027 để tham dự các hoạt động của Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Đây là niềm vinh dự, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm to lớn mà chúng ta cần nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt, qua đó tiếp tục đóng góp thúc đẩy tiến trình hợp tác APEC, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới mà Đảng ta đã đề ra", Thứ trưởng nêu rõ.