Chủ tịch nước bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc.

Đón Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn tại sân bay về phía Hàn Quốc có Giám đốc Học viện Ngoại giao Choi Hyung Chan cùng lãnh đạo thành phố Busan. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan, cùng cán bộ và nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

Lễ đón Chủ tịch nước tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Diễn đàn APEC có 21 nền kinh tế thành viên, gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản..., 9 thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và nhiều nền kinh tế mới nổi, với khoảng 38% dân số thế giới, đóng góp 61% GDP và 47% thương mại toàn cầu.

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 32 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lãnh đạo các nền kinh tế đối thoại, hợp tác, cùng giải quyết các thách thức chung, tạo tiến triển trong giải quyết các vấn đề kinh tế, thương mại, qua đó tạo môi trường quốc tế thuận lợi thúc đẩy dòng chảy thương mại và đầu tư ổn định, tăng trưởng bền vững, tự cường và bao trùm trong khu vực và trên thế giới.

Hội nghị cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng trong APEC với các lĩnh vực chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, cùng động lực mới thúc đẩy hợp tác công - tư nhằm huy động tối đa nguồn lực phục vụ quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối các nền kinh tế, qua đó đóng góp thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của các nền kinh tế thành viên.

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC năm 1998, dấu mốc quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Gần 30 năm tham gia APEC, Việt Nam đã đóng góp tích cực, chủ động, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, duy trì vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu tại châu Á-Thái Bình Dương.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước còn là dịp để Việt Nam - Hàn Quốc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã đạt được thời gian qua, đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đóng góp thực chất, hiệu quả hơn cho sự phát triển của mỗi nước.