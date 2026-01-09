Khởi công từ tháng 4/2025, dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 16,3km đi qua các xã, phường của TPHCM gồm: Tam Long, Bà Rịa, Long Điền và Phước Thắng. Trong ảnh: điểm đầu dự án, nối tiếp với điểm cuối dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vòng xoay Quốc lộ 56.

Toàn tuyến gồm 3 đoạn, quy mô từ 4-6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế từ 60-100km/h. Điểm đầu dự án nối tiếp dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Quốc lộ 56) đến nút giao Vũng Vằn; điểm cuối tại vòng xoay đường 2 Tháng 9, phường Phước Thắng (Quốc lộ 51B và 51C). Trong đó, đoạn 2 được thực hiện trên địa hình phức tạp, qua nhiều đầm lầy.

Đoạn đầu tuyến dài 6,71km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị trên cao, tốc độ 100km/h, quy mô 4 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp. Tổng mức đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet chiều 7/1, trên công trường toàn tuyến, lực lượng công nhân, kỹ sư cùng trang thiết bị được đơn vị thi công huy động triển khai gấp rút, đảm bảo tiến độ đề ra theo kế hoạch. Tại điểm đầu dự án, nhiều hạng mục trụ và dầm cầu đã hoàn thành, liên kết tạo nên hình hài tuyến đường.

Đoạn đầu dự án đi qua nhiều khu dân cư nên được thiết kế dạng cầu cạn, đường cao tốc đô thị trên cao. Trong ảnh: điểm giao với đường Võ Văn Kiệt, phường Tam Long.

Đoạn 2 từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994 dài 6,8km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị đi thấp, tốc độ 100km/h, quy mô 4 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp. Hai bên có đường song hành vận tốc thiết kế 60km/h, tổng vốn đầu tư gần 5.200 tỷ đồng.

Hơn 1km đường cao tốc đô thị đi thấp của đoạn 2 tại điểm giao với đường ven biển ĐT994 đã cơ bản hoàn thành mặt đường trục chính. Trên công trường, công nhân cùng trang thiết bị và xe cơ giới đang khẩn trương thi công các hạng mục kế tiếp.

So với đoạn đầu và cuối, đoạn 2 của dự án có địa hình thi công phức tạp, băng qua ruộng muối, ao nuôi trồng thủy sản và đầm lầy. Để thi công, nhà thầu phải đào thay đất, đổ cát để đắp nền đường. Trên đoạn tuyến, có 2 cầu vượt gồm Cây Khế 4 và Cỏ May 3.

Vị trí xây dựng cầu Cây Khế 4, băng qua nhánh sông Cửa Lấp đổ ra biển, nơi người dân nuôi trồng thủy sản.

Cách cầu Cây Khế 4 khoảng 2km về hướng xã Long Điền là vị trí thi công xây dựng công trình cầu Cỏ May 3, bắc qua sông Cỏ May, được thiết kế theo hình cánh diều dài hơn 500m, nối xã Long Điền với phường Phước Thắng.

Công nhân hàn khung vòm sắt, phục vụ thi công móng trụ cầu Cây Khế 4.

Đoạn cuối tuyến dài gần 2,9km, từ đường ven biển ĐT994 kết nối vào vòng xoay đường 2 Tháng 9, phường Phước Thắng (Quốc lộ 51B và 51C). Đoạn này thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, quy mô 6 làn xe, vận tốc 80km/h. Hai bên có đường song hành, mỗi bên 2 làn xe, tốc độ thiết kế 60km/h, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Điểm cuối dự án, vòng xoay đường 2 Tháng 9, phường Phước Thắng (Quốc lộ 51B và 51C).

Theo đại diện Ban QLDA Chuyên ngành giao thông và dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu (chủ đầu tư), tiến độ tổng thể của dự án đang đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi hoàn thành sẽ tạo tuyến thông suốt giúp rút ngắn thời gian di chuyển bằng ô tô từ trung tâm TPHCM đến biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu) từ 2 tiếng xuống còn 70 phút, giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 51 hiện hữu đang quá tải.

Đồng thời, mạng lưới hạ tầng giao thông đường ven biển cũng được hoàn thiện, giúp phát triển kinh tế, du lịch phía Đông TPHCM.