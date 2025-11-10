Hội đồng thẩm định TPHCM vừa gửi Sở Xây dựng về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

Theo đề xuất điều chỉnh của Sở Xây dựng, đường Tôn Thất Thuyết, đoạn từ Bến Vân Đồn đến đoạn giao với đường Trương Đình Hợi tại khu vực cầu Tân Thuận có chiều dài hơn 3,4km sẽ được mở rộng từ 7m (2 làn xe) lên 27m, đáp ứng 6 làn xe.

Trên tuyến sẽ xây dựng mới 1 cầu qua rạch Nguyễn Kiệu, xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu, bố trí các bến cập tàu phục vụ giao thông thủy nội địa, cùng tuyến đường quy hoạch số 1 dài 185m, rộng 28m.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng công viên cây xanh ven kênh Tẻ, mở rộng cầu Nguyễn Kiệu lên 25m, 6 làn xe, góp phần tạo cảnh quan và giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm quận 4 cũ.

Với quy mô điều chỉnh này, dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên kênh Tẻ tăng vốn từ hơn 2.200 tỷ lên 5.621 tỷ đồng. Việc tăng vốn là do quy mô và chi phí giải phóng mặt bằng lớn hơn.

Dự án ảnh hưởng 598 hộ dân, gồm 461 hộ giải tỏa trắng và 137 hộ giải tỏa một phần. Trong đó, phường Khánh Hội có khoảng 28 hộ, phường Xóm Chiếu 126 hộ (100 hộ giải tỏa trắng, 26 hộ một phần), và phường Vĩnh Hội 444 hộ (333 hộ giải tỏa trắng, 111 hộ một phần).



Hồi năm 2016, dự án này đã được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức hơn 2.200 tỷ đồng. Sau gần 10 năm chưa được triển khai, dự án được điều chỉnh lên 5.621 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,5 lần so với trước. Trong đó, chi phí xây lắp tăng từ 737,5 tỷ đồng lên 1.480 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng mạnh từ 1.466 tỷ đồng lên 4.141 tỷ đồng.

Dự án sẽ được UBND TPHCM trình HĐND TP xem xét và thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp ngày 14/11. Nếu được phê duyệt, dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Cụ thể, từ quý 1-4/2026 sẽ thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2.000 liên quan, thẩm định và phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời tiến hành công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Từ quý 1-3/2027 sẽ hoàn tất bồi thường, lựa chọn nhà thầu và khởi công công trình. Giai đoạn từ quý 4/2027 đến quý 4/2028 sẽ thi công, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

Đường Tôn Thất Thuyết hiện khá hẹp, gây khó khăn cho việc lưu thông. Tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán càng làm vấn đề trầm trọng hơn. Vào giờ cao điểm, tuyến đường này thường ùn tắc, cản trở kết nối từ trung tâm quận 4 cũ tới khu Nam TPHCM. Các phương tiện phải di chuyển chậm hoặc chen nhau qua những đoạn đường hẹp, tạo nên cảnh giao thông hỗn loạn.

Theo Sở Xây dựng, nếu được thông qua, năm 2026 thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng để khởi công và hoàn thành năm 2028. Công trình sẽ kết nối đồng bộ với cầu - đường Nguyễn Khoái, giúp giảm ùn tắc hướng từ khu nam thành phố vào trung tâm.

Ngoài ra, dự án này có ý nghĩa dân sinh khi nằm trong đề án đối phó biến đổi khí hậu và chương trình giảm ngập do mưa và triều cường của thành phố.