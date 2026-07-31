Theo HK01, đây là dấu mốc kỹ thuật được đặt đối xứng ở hai bên khoang hành khách, ngay phía trên ô cửa sổ có góc quan sát bao quát nhất hướng ra cánh máy bay.

Các chuyên gia hàng không cho biết, khi cần kiểm tra bằng mắt thường trong chuyến bay, tiếp viên chỉ cần đứng tại vị trí này để quan sát gần như toàn bộ bề mặt cánh, từ đó phát hiện các dấu hiệu bất thường như băng bám hoặc hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay.

Ký hiệu tam giác trên cửa sổ máy bay đánh dấu vị trí quan sát bao quát cho tiếp viên hàng không. Ảnh: China Airlines

Trên một số dòng máy bay đời cũ, vị trí này còn được sử dụng để quan sát trạng thái càng đáp. Hiện nay, chức năng đó phần lớn đã được thay thế bằng hệ thống camera và cảm biến.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội các hãng hàng không Brazil (ABEAR), ký hiệu hình tam giác vẫn được duy trì như một "di sản" từ các mẫu Airbus trước đây, giúp tiếp viên nhanh chóng xác định vị trí quan sát cánh máy bay khi phi công yêu cầu kiểm tra cánh tà, mép trước cánh hoặc dấu hiệu đóng băng.

Không chỉ hữu ích với phi hành đoàn, hàng ghế ngay dưới ký hiệu tam giác cũng được nhiều hành khách yêu thích.

Nhờ có góc nhìn ít bị che khuất, đây đượ xem là "vị trí vàng" để quan sát quá trình cất, hạ cánh cũng như chụp ảnh, quay video cánh máy bay và khung cảnh bên ngoài.