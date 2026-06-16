Barbara Bacilieri chỉ ra sai lầm khi ngủ trên máy bay. Ảnh: Mirror

Đối với nhiều hành khách, giấc ngủ là cách tốt nhất để vượt qua những chuyến bay dài. Tuy nhiên, theo một cựu tiếp viên hàng không giàu kinh nghiệm, không phải tư thế ngủ nào trên máy bay cũng an toàn. Một số thói quen tưởng chừng vô hại có thể gây mất vệ sinh, làm phiền người khác, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong suốt hành trình.

Barbara Bacilieri (33 tuổi), cựu tiếp viên hàng không có 14 năm kinh nghiệm, thường xuyên đăng tải các video chia sẻ những mẹo hữu ích khi đi máy bay cùng các góc khuất ít người biết trong ngành hàng không.

Hiện sống tại Argentina, Barbara mới đây đã chỉ ra một số sai lầm phổ biến mà hành khách thường mắc phải khi cố gắng tìm tư thế nghỉ ngơi thoải mái trên máy bay.

5 tư thế và vị trí không nên ngủ trên máy bay

Theo Barbara, một trong những điều cô khuyến cáo là tuyệt đối không nằm ngủ trên sàn máy bay. Thảm trải sàn trong khoang hành khách là khu vực chứa nhiều bụi bẩn và vi khuẩn. Ngoài yếu tố vệ sinh, việc nằm dưới sàn cũng khiến hành khách không thể thắt dây an toàn đúng quy định, làm tăng nguy cơ chấn thương nếu máy bay gặp nhiễu động bất ngờ.

Cựu tiếp viên này cũng cảnh báo hành khách không nên ngả ghế khi ngủ. Việc ngả ghế cần được thực hiện một cách có ý thức và tôn trọng người ngồi phía sau. Nếu hành khách phía sau đang ăn uống, việc bất ngờ hạ lưng ghế có thể khiến thức ăn hoặc đồ uống bị đổ vì bàn ăn được gắn trực tiếp vào mặt sau của ghế trước.

Một thói quen khác của nhiều hành khách là ngủ thò đầu ra lối đi. Theo cô, đây là vị trí tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi tiếp viên thường xuyên di chuyển và đẩy xe phục vụ dọc khoang hành khách. Trong điều kiện ánh sáng mờ hoặc khoang máy bay đông đúc, việc va chạm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngoài ra, hành khách không nên tì tay hay đặt đầu trực tiếp lên bàn ăn gập. Đây là những bề mặt được nhiều người tiếp xúc trong suốt chuyến bay nên có thể chứa nhiều vi khuẩn, theo Mirror.

Ngủ gục trên tay vịn cũng không nên vì đó là không gian chung, cũng có thể gây bất tiện cho những hành khách ngồi cạnh.

Để có giấc ngủ thoải mái và an toàn trên máy bay, hành khách nên giữ tư thế ngồi đúng quy định, sử dụng gối cổ, đắp chăn nếu cần và luôn thắt dây an toàn ngay cả khi đang ngủ. Việc tuân thủ các nguyên tắc đơn giản này không chỉ giúp chuyến bay dễ chịu hơn mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Bỏ tiền để chọn vị trí ngồi thoải mái

Theo Barbara, với những chuyến bay kéo dài nhiều giờ, hành khách nên cân nhắc chi thêm một khoản nhỏ để chủ động chọn chỗ ngồi. Chẳng hạn, trên các chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Ryanair, những người không mua dịch vụ chọn chỗ trước thường được hệ thống sắp xếp vào các vị trí kém thuận tiện hơn.

“Thông thường đó là ghế giữa hai hành khách khác, ở gần cuối khoang hoặc thậm chí là vị trí không có cửa sổ”, cô cho biết.

Barbara cũng cho biết trên một số máy bay của Ryanair, khu vực bên phải hàng ghế 27 thường chỉ có hai ghế thay vì ba ghế như thông thường. Theo cô, đây là một trong những vị trí mang lại cảm giác thoải mái hơn nhờ có thêm không gian và ít bị làm phiền trong suốt chuyến bay.