"Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế, khi lần đầu tiên có một đội bóng dự Cúp C1, đấu trường lớn nhất cấp câu lạc bộ của bóng đá châu Á. Tôi hy vọng đây là một trải nghiệm tuyệt vời đối với toàn thể CLB", HLV Polking mở lời trong buổi họp báo trước trận mở màn Cúp C1 châu Á 2026/27, gặp Gamba Osaka.

Đánh giá về đối thủ, thuyền trưởng CAHN cho biết: "Gamba Osaka là đội bóng có lịch sử lâu đời. Họ đang có những cầu thủ chất lượng trong đội hình. Khi sang Nhật Bản, chúng tôi có theo dõi trận đấu gần đây nhất của đối thủ.

HLV Polking rất tự tin. Ảnh: CAHNFC

Chúng tôi hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí sôi động như thế nào trên sân, và tầm vóc của họ lớn đến đâu. Mùa trước, Gamba Osaka đánh bại Al-Nassr của Cristiano Ronaldo để vô địch AFC Champions League Two, đó quả thật là thành tựu tuyệt vời.

Tuy nhiên hiện tại, Gamba Osaka đang có đôi chút khó khăn về phong độ, còn CAHN đang ở trong trạng thái tinh thần tâm lý tốt. Hai yếu tố này sẽ cộng hưởng, giúp chúng tôi nghĩ về kết quả tích cực. Nếu giành được điểm, hay thậm chí 3 điểm, thì đó là kết quả tuyệt vời với CAHN và bóng đá Việt Nam".

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thể hiện quyết tâm cao: "Chúng tôi đang tập trung và sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên ở giải đấu cao nhất châu Á cấp CLB. CAHN phải đương đầu với những đối thủ mạnh, cần tập trung thi đấu tốt từng trận. Với Gamba Osaka, chúng tôi cố gắng giành chiến thắng.

Gamba Osaka vô địch cúp C2 châu Á mùa trước, nhưng trong bóng đá, không phải lúc nào cũng thắng mãi được. Chúng tôi xem họ thi đấu trận gần nhất, điểm mạnh lớn của họ là bầu không khí cổ vũ của khán giả nhà. Chúng tôi phải tập trung vào bản thân để giành kết quả có lợi ngay trên sân khách".













