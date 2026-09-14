U23 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất tại Asiad 2026. Ngoài sự vắng mặt của tiền đạo Đình Bắc và thủ thành Trung Kiên, HLV Đinh Hồng Vinh phải nói lời chia tay với Công Phương và thủ thành Phạm Đình Hải trước ngày lên đường đi Nhật Bản.

Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có trong tay đội hình tương đối mạnh, với những gương mặt xuất sắc nhất của lứa tuổi U23. Trong từng trận đấu cụ thể, thuyền trưởng U23 Việt Nam có đủ sự lựa chọn hợp lý nhất về nhân sự.

Minh Phúc cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam sẵn sàng cho Asiad.

Ở vị trí thủ môn, Cao Văn Bình gần như chắc suất bắt chính. Người gác đền SLNA trước khi lên U23 Việt Nam góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ giành 2 chiến thắng trước Bắc Ninh (1-0) và Hà Nội FC (4-1) ở LPBank V-League 2026/27.

Phía trên, 3 trung vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt và Phạm Lý Đức đều có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V-League cũng như cùng U23 Việt Nam tham dự nhiều giải đấu trong khoảng 1 năm qua. Ở hai biên, Nguyễn Phi Hoàng đá cánh trái, trong khi cánh đối diện thuộc về Phạm Minh Phúc.

Ở khu vực giữa sân, Xuân Bắc đá chính cùng với Quốc Cường. Trên hàng công, HLV Đinh Hồng Vinh có thể sử dụng những cái tên như Lê Văn Thuận, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát, Ngọc Mỹ. Trong số này, Lê Phát đá ở vị trí tiền đạo phải, Văn Thuận tiền đạo trái, còn vai trò trung phong thuộc về Ngọc Mỹ hoặc Quốc Việt

Tại Asiad 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, đội tuyển sẽ lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.