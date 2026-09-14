Bài kiểm tra đầu tiên

U23 Việt Nam đến Asiad với một mục tiêu tương đối rõ ràng: vào tứ kết. Đó không phải tham vọng quá xa vời nếu nhìn vào lực lượng hiện có, bởi đội hình của HLV Đinh Hồng Vinh sở hữu khá nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và từng có thời gian tập trung, thi đấu cùng nhau.

Nhưng để hoàn thành mục tiêu, trước tiên U23 Việt Nam phải vượt qua U23 Kuwait trong trận đấu ra quân vào ngày 15/9. Bên cạnh đó, trận đấu này cũng được coi như bài kiểm tra lớn cho tham vọng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

U23 Việt Nam gặp thử thách không nhỏ ở trận ra quân Asiad 2026

Rõ ràng U23 Việt Nam không có sự chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất khi chỉ có vài ngày hội quân và lên đường sang Nhật Bản trước khi bước vào trận đấu với đối thủ Tây Á.

Trong khi đó, ngoài 3 suất trên tuổi, U23 Kuwait lại có sự chuẩn bị thuận lợi khi các CLB nhả quân sớm, cùng lúc đội bóng Tây Á cũng có mặt tại Nhật Bản từ ngày 10/9 để chuẩn bị cho trận mở màn.

U23 Việt Nam có thể nhỉnh hơn về chất lượng và kinh nghiệm của nhiều cá nhân, nhưng Kuwait lại có một thứ rất quan trọng trước trận mở màn là sự chuẩn bị. Thế nên rõ ràng cuộc đối đầu sắp tới không dễ đối với đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh.

U23 Việt Nam cần thắng trước, đẹp sau

Với lực lượng còn rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và vừa cùng U23 Việt Nam giành hạng 3 VCK U23 châu Á 2026, người hâm mộ và giới chuyên môn có lý do để đặt cược vào đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh ở trận ra quân. Thậm chí mong đó là chiến thắng đẹp mắt nhằm mở ra cơ hội đi tiếp.

Chính vì thế HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò cần sự thận trọng nhất định

Bản thân các cầu thủ U23 Việt Nam có lẽ cũng tự tin giành 3 điểm trước U23 Kuwait, nhất là khi trong quá trình chuẩn bị từ năm 2025 đến nay, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt hay khi được ông trực tiếp nắm quyền luôn có kết quả khá ổn trước các đối thủ tới từ Tây Á.

Nhưng, sự tự tin, kinh nghiệm thậm chí có thể nhỉnh hơn về kỹ năng và sự kết dính không đồng nghĩa sẽ mang đến chiến thắng ngay lập tức mà chỉ được coi như lợi thế so với đối thủ.

Vậy nên, muốn đảm bảo hoặc rộng cửa chiến thắng và mở toang cánh cửa đi tiếp, điều đầu tiên cần U23 Việt Nam làm trước U23 Kuwait là sự tôn trọng đối thủ một cách tối đa, trước khi phân định về chuyên môn.

Sở dĩ nói đến điều này là bởi ở VCK U23 châu Á, khi U23 Việt Nam bước ra sân với sự tôn trọng đối thủ cao nhất, kết qủa là niềm vui chiến thắng và ngược lại như thất bại trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết.

Lời nhắc này chắc chắn không thừa khi sự chuẩn bị của U23 Kuwait cho thấy đội bóng Tây Á đặt khá nhiều hy vọng ở Asiad 2026. Chính vì thế, U23 Việt Nam cứ đặt mục tiêu chiến thắng, còn thắng ra sao không quá quan trọng vì muốn đi tiếp ít nhất phải hoàn thành mục tiêu kết quả trước, còn đẹp mắt thì tính sau.