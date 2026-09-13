Sau chiến thắng đậm 4-2 trước PT Satun, Kanchanaburi Power tiếp đón Chanthaburi FC ở lượt thứ 2 Thai-League 2. Đây là trận đấu đầu tiên trên sân nhà của Kanchanaburi Power FC ở mùa giải mới dưới sự dẫn dắt của tân HLV Park Hang Seo.

Có khá đông CĐV tới sân Kanchanaburi tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Tất cả đều rất kỳ vọng vào một chiến thắng bởi Chanthaburi FC không phải là đối thủ mạnh.

HLV Park Hang Seo dẫn dắt Kanchanaburi Power. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Trên sân nhà, Kanchanaburi Power chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của HLV Park Hang Seo tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo có sự điều chỉnh về nhân sự và lối chơi. Tuy nhiên, trong một ngày các chân sút của Kanchanaburi Power dứt điểm vô duyên, đội chủ nhà vẫn không thể có bàn thắng, đành chấp nhận hòa 0-0.

Hai đội cầm hòa nhau 0-0. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Dù chỉ giành 1 điểm, nhưng thành tích bất bại sau 2 trận đầu mùa giải (1 thắng, 1 hòa) của Kanchanaburi Power là kết quả không tệ. Sau trận đấu này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo có chuyến làm khách trước Nakhon Pathom vào ngày 16/9.

HLV Park Hang Seo bắt đầu trực tiếp làm việc với Kanchanaburi Power từ tháng 7, chuẩn bị cho Thai League 2 mùa giải 2026/27. Mục tiêu cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam là đưa đội bóng trở lại Thai League 1 chỉ sau một mùa giải.