Video Luiz Antonio ghi bàn duy nhất của trận đấu

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Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026/27 khi vượt qua Đồng Nai với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Đội bóng núi Hồng nhập cuộc đầy chủ động, liên tục gây sức ép và sớm có cơ hội vượt lên.

Ngay phút thứ 9, Hà Tĩnh được hưởng phạt đền nhưng không thể tận dụng thành công, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sớm. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn duy trì thế trận lấn lướt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Đồng Nai.

Hà Tĩnh có 3 điểm đầu tiên ở V-League mùa này - Ảnh: VPF

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Hà Tĩnh cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút 50. Tận dụng tình huống bóng bật ra sau pha cản phá của hàng thủ đối phương, Luiz Antonio tung cú cứa lòng kỹ thuật vào góc xa, đánh bại thủ môn Phạm Văn Phong.

Có lợi thế dẫn bàn, Hà Tĩnh tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội. Atshimene từng đưa bóng vào lưới Đồng Nai nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định Daniel Passira để bóng chạm tay. Tiền đạo này sau đó còn một lần đưa bóng trúng cột dọc đầy đáng tiếc.

Những phút cuối trận, Đồng Nai nỗ lực dâng cao tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Hà Tĩnh bảo toàn thành công chiến thắng tối thiểu 1-0, giành trọn 3 điểm quan trọng, trong khi Đồng Nai phải tiếc nuối khi không thể tận dụng những cơ hội tạo ra.

Ghi bàn:

Hà Tĩnh: Luiz Antonio (51')

Đội hình xuất phát Hà Tĩnh vs Đồng Nai

Hà Tĩnh: Thanh Tùng (1), Viết Triều (5), Helerson (6), Duy Thường (7), Văn Huy (2), Trung Nguyên (24), Luiz Antonio (88), Trọng Hoàng (8), Văn Lương (19), Charles Atshimene (90), Daniel Passira (9).

Đồng Nai: Văn Phong (17), Văn Khoa (2), Milos Vulic (7), Ngọc Đức (77), Hữu Tuấn (15), Tiến Dụng (Văn Hiếu 19'), Tấn Sinh (3), Văn Đức (18), Công Phượng (10), Tự Nhân (20), Ivan (9).