Video Luiz Antonio ghi bàn duy nhất của trận đấu
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Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026/27 khi vượt qua Đồng Nai với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Đội bóng núi Hồng nhập cuộc đầy chủ động, liên tục gây sức ép và sớm có cơ hội vượt lên.
Ngay phút thứ 9, Hà Tĩnh được hưởng phạt đền nhưng không thể tận dụng thành công, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sớm. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn duy trì thế trận lấn lướt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Đồng Nai.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Hà Tĩnh cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút 50. Tận dụng tình huống bóng bật ra sau pha cản phá của hàng thủ đối phương, Luiz Antonio tung cú cứa lòng kỹ thuật vào góc xa, đánh bại thủ môn Phạm Văn Phong.
Có lợi thế dẫn bàn, Hà Tĩnh tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội. Atshimene từng đưa bóng vào lưới Đồng Nai nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định Daniel Passira để bóng chạm tay. Tiền đạo này sau đó còn một lần đưa bóng trúng cột dọc đầy đáng tiếc.
Những phút cuối trận, Đồng Nai nỗ lực dâng cao tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Hà Tĩnh bảo toàn thành công chiến thắng tối thiểu 1-0, giành trọn 3 điểm quan trọng, trong khi Đồng Nai phải tiếc nuối khi không thể tận dụng những cơ hội tạo ra.
Ghi bàn:
Hà Tĩnh: Luiz Antonio (51')
Đội hình xuất phát Hà Tĩnh vs Đồng Nai
Hà Tĩnh: Thanh Tùng (1), Viết Triều (5), Helerson (6), Duy Thường (7), Văn Huy (2), Trung Nguyên (24), Luiz Antonio (88), Trọng Hoàng (8), Văn Lương (19), Charles Atshimene (90), Daniel Passira (9).
Đồng Nai: Văn Phong (17), Văn Khoa (2), Milos Vulic (7), Ngọc Đức (77), Hữu Tuấn (15), Tiến Dụng (Văn Hiếu 19'), Tấn Sinh (3), Văn Đức (18), Công Phượng (10), Tự Nhân (20), Ivan (9).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, đây là thất bại thứ hai liên tiếp của tân binh TP Đồng Nai tại V-League 2026/27.
90'+4
Huỳnh Tấn Sinh đón quả treo bóng của đồng đội từ cánh trái vào để đánh đầu ngược đưa bóng cầu âu cực khó, song thủ môn Thanh Tùng vẫn đẩy bóng bằng những đầu ngón tay.
87'
Ngọc Lâm của TP Đồng Nai dứt điểm đẹp mắt ở sát vòng cấm nhưng thủ môn Thanh Tùng cản phá xuất sắc, sau đó đến lượt Xuân Trường sút xa đưa bóng đi sát sạt khung thành Hà Tĩnh.
84'
Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn miệt mài gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa thành công.
76'
Mải mê tấn công suýt chút nữa TP Đồng Nai phải nhận thêm bàn thua, tuy nhiên Charles Atshimene lại vô duyên khi không thắng được thủ môn Văn Phong trong pha đối mặt.
74'
Tiền đạo ngoại Ivan bên phía TP Đồng Nai tung cú sút xa chéo góc đi căng nhưng thiếu một chút chính xác.
70'
Daniel Passira trao cơ hội ngon ăn cho Charles Atshimene nhưng cú dứt điểm trong vòng cấm bị cột dọc khung thành TP Đồng Nai từ chối.
56'
VAR hủy bàn thắng cho Hà Tĩnh
Từ quả treo bóng bên cánh trái của đồng đội, Charles Atshimene đánh đầu bất thành, rồi lập tức đá bồi tung lưới TP Đồng Nai lần thứ hai. Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác định đã có lỗi để bóng chạm tay của Daniel Passira.
54'
Bị dẫn bàn bất ngờ, Đồng Nai tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội để ghi bàn quân bình tỷ số nhưng hàng thủ Hà Tĩnh vẫn chơi chắc chắn.
51'
Luiz Antonio mở tỷ số cho Hà Tĩnh
Đường bóng dài của Hà Tĩnh khiến hàng thủ Đồng Nai mắc sai lầm, Luiz Antonio băng lên dứt điểm đánh bại thủ môn Văn Phong trong pha đối mặt.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
43'
Hai đội đang thi đấu ăn miếng trả miếng tạo nên thế trân đôi công hấp dẫn trên sân Hà Tĩnh.
37'
Công Phượng và các đồng đội vẫn nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn mở tỷ số, trong khi chủ nhà Hà Tĩnh cũng thể hiện quyết tâm cao.
31'
Cơ hội cực kỳ ngon ăn dành cho Hà Tĩnh, tuy nhiên Daniel Passira trong thế thuận lợi lại xoay người dứt điểm ra ngoài khung thành.
24'
Chỉ trong vòng 3 phút, tiền đạo đội trưởng Công Phượng có hai cú dứt điểm, song đều đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Hà Tĩnh.
19'
HLV Việt Thắng phải thay người bất đắc dĩ bên phía TP Đồng Nai khi Bùi Tiến Dụng dính chấn thương, Văn Hiếu được tung vào thế chỗ.
16'
Cơn mưa nặng hạt trút xuống sân Hà Tĩnh ảnh hướng đến trận đấu. Cầu thủ hai đội vẫn đang thi đấu đầy nỗ lực dù phải thi đấu dưới điều kiện sân trơn bóng ướt.
9'
Charles Atshimene đá hỏng 11m
Luiz Antonio treo bóng đưa bóng đập vào tay Văn Đức, trọng tài Anh Đức lập tức cho Hà Tĩnh được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Charles Atshimene lại đá bóng ra ngoài từ khoảng cách 11m.
4'
Hà Tĩnh nhập cuộc chủ động nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về TP Đồng Nai, tiếc rằng cầu thủ đội khách không tận dụng được cơ hội mà Công Phượng tạo ra.
18h00
Trọng tài chính Đỗ Anh Đức thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h30
17h00
Hà Tĩnh tiếp đón Đồng Nai tại vòng đấu V.League với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, nhưng đội chủ nhà được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trước đối thủ đang có sự quyết tâm cao.
Sau những trận đấu đầu mùa, Hà Tĩnh chưa thể tạo ra màn trình diễn như kỳ vọng. Đội bóng núi Hồng cần cải thiện khả năng tấn công, đặc biệt là sự hiệu quả trong những tình huống quyết định, nếu muốn giành trọn 3 điểm trên sân nhà.
Bên kia chiến tuyến, Đồng Nai bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn sau những kết quả tích cực. Đội bóng này sở hữu lối chơi giàu tính chiến đấu, không ngại tranh chấp và thường gây nhiều khó khăn cho các đối thủ được đánh giá cao hơn.
Lợi thế sân nhà giúp Hà Tĩnh có thêm sự tự tin, nhưng Đồng Nai chắc chắn sẽ nhập cuộc với sự thận trọng và quyết tâm cao. Đây được xem là màn so tài cân bằng, nơi khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung trong phòng ngự có thể quyết định kết quả cuối cùng. Một chiến thắng sẽ là cú hích quan trọng cho tham vọng của cả hai đội trong mùa giải mới.