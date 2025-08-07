Chiều 7/8, ông Henrique Calisto – Chủ tịch Hiệp hội HLV Quốc gia Bồ Đào Nha, cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, cùng ông José Pedro De Sousa Vieira – Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha – Việt Nam, đến thăm và làm việc với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Ông Calisto bày tỏ niềm vui khi trở lại mảnh đất đầy kỷ niệm, đồng thời đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam khẳng định, với vai trò hiện tại, ông mong muốn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chuyên môn giữa hai nền bóng đá Việt Nam – Bồ Đào Nha.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiếp ông Calisto. Ảnh: VFF

“Bồ Đào Nha hiện có nhiều HLV xuất sắc đang làm việc tại các CLB và đội tuyển hàng đầu thế giới. Tôi hy vọng sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai Liên đoàn bóng đá quốc gia, hướng tới việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) trong tương lai”, ông Calisto chia sẻ.

Bên cạnh đó, "Phù thủy" Calisto cũng đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà bóng đá Bồ Đào Nha có thế mạnh như futsal (đang xếp thứ 2 thế giới), bóng đá bãi biển, cũng như triển khai các chương trình tập huấn dành cho các đội trẻ Việt Nam tại các trung tâm đào tạo hiện đại ở Bồ Đào Nha – đặc biệt là trung tâm mới tại thành phố Braga.