U17 Thái Lan bước vào trận “sinh tử” với áp lực phải thắng để giành quyền đi tiếp, và họ nhanh chóng áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu.

Sau cơ hội bị Kouakou bỏ lỡ ở phút 12, đội bóng xứ chùa vàng đã có bàn mở tỷ số chỉ 3 phút sau đó. Viphusit tỏa sáng với pha đi bóng trung lộ đầy tự tin trước khi tung cú sút không thể cản phá, đưa Thái Lan vươn lên dẫn 1-0.

U17 Thái Lan (áo xanh) thua ngược cay đắng trước U17 Lào - Ảnh: FAT

Tuy nhiên, U17 Lào không hề nao núng. Họ dần lấy lại thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 26, đội trưởng Odin có cơ hội đối mặt nhưng không tận dụng thành công. Hiệp một khép lại với lợi thế mong manh dành cho đôi bóng xử sở Chùa vàng.

Sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào. Phút 54, Anoulak tận dụng tình huống đá phạt để gỡ hòa 1-1 cho U17 Lào. U17 Thái Lan nhen nhóm hy vọng ở phút 66 khi Kouakou chuộc lỗi bằng pha đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1.

U17 Lào tạo nên cơn địa chấn cực mạnh giành vé vào bán kết - Ảnh: Asean Football

Nhưng chỉ trong ít phút sau đó, mọi thứ đảo chiều chóng mặt. Phút 72, Sisombat tận dụng sai lầm hàng thủ để gỡ hòa 2-2, trước khi chính anh hoàn tất cú đúp ở phút 77, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính.

Chiến thắng lịch sử này giúp U17 Lào giành ngôi nhất bảng B và hiên ngang vào bán kết, trong khi U17 Thái Lan cay đắng dừng bước ở Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 ngay từ vòng bảng.