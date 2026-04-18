Thách thức

Sau kỷ nguyên thành công rực rỡ của HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao đầy nhạy cảm khi ông Hoàng Văn Phúc tiếp quản “ghế nóng” do người đàn anh để lại.

Đầu tiên, áp lực từ người tiền nhiệm là điều không thể tránh khỏi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam đã đạt đến đỉnh cao với hàng loạt danh hiệu khu vực và đặc biệt là tấm vé lịch sử dự World Cup. Những thành công ấy vô hình trung tạo nên một “cái bóng” rất lớn, buộc người kế nhiệm không chỉ duy trì mà còn phải tiếp tục nâng tầm đội bóng.

Tuyển nữ Việt Nam bước vào chu kỳ mới

Bên cạnh đó, bài toán lực lượng cũng là vấn đề nan giải. Nhiều trụ cột của tuyển nữ Việt Nam như Bích Thùy, Hải Yến, Huỳnh Như hay Trần Thị Kim Thanh đã bước qua giai đoạn đỉnh cao phong độ. Dù kinh nghiệm vẫn là điểm tựa, nhưng dấu hiệu tuổi tác là điều khó tránh.

Trong khi đó, lứa cầu thủ trẻ dù đã được "cài cắm" thử lửa trong vài năm gần đây nhưng vẫn chưa cho thấy sự bứt phá đủ lớn để khỏa lấp khoảng trống mà các đàn chị để lại. Nhiệm vụ làm mới đội hình, xây dựng một bộ khung vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa duy trì được năng lực cạnh tranh là một khối lượng công việc cực kỳ nặng nề dành cho tân thuyền trưởng Hoàng Văn Phúc trong thời gian tới.

Kỳ vọng

Trong bối cảnh đầy thử thách ấy, việc nhận lời dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam được xem là một quyết định dũng cảm của HLV Hoàng Văn Phúc. Và cũng chính từ sự dũng cảm ấy, những kỳ vọng đang dần được hình thành.

Trước hết, ông Hoàng Văn Phúc không phải là người xa lạ với môi trường bóng đá nữ. Trong những giải đấu gần đây đã có thời gian đồng hành cùng HLV Mai Đức Chung. Điều này giúp tân thuyền trưởng người Hà Nội phần nào hiểu được đặc thù của bóng đá nữ, từ cách quản lý đến xây dựng lối chơi. Nhờ vậy, khoảng thời gian làm quen với công việc mới có thể được rút ngắn đáng kể.

Khi ghế thuyền trưởng chuyển giao từ HLV Mai Đức Chung sang cho ông Hoàng Văn Phúc

Thứ hai, kinh nghiệm cầm quân của HLV Hoàng Văn Phúc là điểm tựa quan trọng. Từng dẫn dắt U23 Việt Nam, đưa CLB Quảng Nam vô địch V-League và tham gia sâu vào hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội FC, vì vậy đây chính là yếu tố then chốt trong bối cảnh tuyển nữ Việt Nam cần một cuộc “thay máu” mạnh mẽ.

Thêm vào đó, việc VFF không đặt áp lực thành tích quá nặng nề cho đội trong giai đoạn đầu sẽ là "khoảng thở" cần thiết. Đây là cơ hội vàng giúp HLV Hoàng Văn Phúc yên tâm thực hiện những thử nghiệm, xây dựng lối chơi hiện đại hơn và từng bước đưa tuyển nữ Việt Nam bước sang một trang sử mới tươi sáng hơn.