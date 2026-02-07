“Mục tiêu của U23 Việt Nam khi đá bán kết với U23 Trung Quốc là vào chung kết. Thất bại đó khiến ai cũng buồn, và bản thân Trung Kiên cũng rất buồn. Cậu ấy mất ngủ và sụt cân rất nhanh. Khi về lại Gia Lai, tôi kiểm tra thì thấy Kiên sụt tới 8kg. Tình hình lúc đó thực sự phức tạp”, HLV Lê Quang Trãi tiết lộ.

Trước tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của học trò, thuyền trưởng HAGL chủ động đề xuất cho Trung Kiên nghỉ ngơi, tạm dừng tập luyện, thậm chí là thi đấu, nhưng thủ thành U23 Việt Nam cho thấy sự chuyên nghiệp của mình.

Trung Kiên sụt 8kg sau giải U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

“Cậu ấy nói với tôi rằng sẽ gác lại những chuyện buồn phía sau và sẵn sàng cống hiến hết mình cho HAGL. Trung Kiên là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của HAGL. Không chỉ trận này, mà tất cả các trận đấu ở mùa giải năm nay, Kiên đều chơi rất xuất sắc và xứng đáng với sự tin tưởng”, HLV Quang Trãi cho biết.

Ở trận làm khách trên sân của Ninh Bình tối 7/2, Trung Kiên có trận đấu tốt, góp công giúp HAGL đánh bại đội chủ nhà, giành 3 điểm đầy quý giá.

HAGL có chiến thắng gây bất ngờ. Ảnh: Leo Thuật

HLV Lê Quang Trãi khiêm tốn cho rằng HAGL có phần may mắn khi tận dụng tốt các cơ hội. Ngoài ra, sự vắng mặt của HLV trưởng Gerard Albadalejo bên phía Ninh Bình là một lợi thế không nhỏ giúp HAGL làm nên bất ngờ.

Bên kia chiến tuyến, thay mặt HLV trưởng trả lời họp báo sau trận thua trước HAGL ngay trên sân nhà, trợ lý Đinh Xuân Việt thừa nhận kết quả không như ý muốn nhưng khẳng định CLB Ninh Bình sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn trong cuộc đua vô địch.