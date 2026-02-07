Không có quà Tết cho Ninh Bình ở vòng 13 V-League. Trên sân nhà, Hoàng Đức và các đồng đội có trận đấu kém về mọi mặt trước HAGL.
Ngay từ đầu, HAGL thi đấu chủ động và ghi bàn mở tỷ số từ sớm nhờ công Minh Tâm, trong pha phản công nhanh.
Trong hiệp 2, Geovane giúp đội chủ nhà gỡ hòa từ pha sút phạt trực tiếp. Tuy vậy, cuối trận Marciel dứt điểm ấn định kết quả 2-1cho HAGL.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Geovane 64'
HAGL: Minh Tâm 16', Marciel 85'
Đội hình xuất phát:
Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Thành Trung, Marcelino, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Văn Thuận, Đức Chiến, Bảo Toàn, Geovane, Tiến Anh, Gustavo Henrique.
HAGL: Trung Kiên, Thanh Nhân, Quang Kiệt, Rodrigues Jairo, Thanh Sơn, Silva Marciel, Anh Tài, Đình Lâm, Vĩnh Nguyên, Phước Bảo, Conceicao Gabriel.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ninh Bình vs HAGL:
90+7
Hết giờ! Ninh Bình 1-2 HAGL!
Bất ngờ diễn ra khi HAGL giành 3 điểm ngay trên sân Ninh Bình.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
88'
Ninh Bình cố gắng tấn công nhưng không thể xâm nhập khu vực 1/3 cuối sân.
85'
Bàn thắng! HAGL dẫn 2-1! Bất ngờ một lần nữa diễn ra. Marciel xâm nhập vòng cấm tung cú sút trái phá cự li gần hạ gục Văn Lâm.
81'
Ninh Bình tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công. Đội chủ nhà quyết tâm ghi bàn với mục tiêu 3 điểm.
74'
Không vào! Bỏ lỡ khó tin! HAGL phản công nhanh, Vĩnh Nguyên không bị kèm thoải mái cứa lòng chân trái vọt xà ngang.
68'
Không vào! Ninh Bình tấn công trung lộ tốt, Quốc Việt thoát xuống sút góc hẹp bị Trung Kiên cản phá.
67'
Sau bàn gỡ, Ninh Bình tiếp tục đẩy đội hình lên cao. Nhiều pha bóng được đưa vào vòng cấm Trung Kiên.
64'
Bàn thắng! Ninh Bình gỡ hòa 1-1! Bế tắc trong triển khai tấn công, chủ nhà cân bằng tỷ số nhờ cố định. Ở điểm đá phạt trực tiếp, Geovane tung cú sút chân trái tuyệt đẹp hạ gục Trung Kiên.
55'
Ninh Bình cố gắng đẩy nhanh đội hình tấn công, nhưng HAGL đang phòng ngự hiệu quả.
48'
Đội chủ nhà phối hợp đá phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm, bóng chạm hàng rào và đi thẳng vào tay thủ môn Trung Kiên.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Ninh Bình 0-1 HAGL!
Bất ngờ diễn ra khi HAGL dẫn trước với pha ghi bàn đẹp mắt của Minh Tâm.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45'
Cơ hội! Gustavo Henrique bật cao đánh đầu nhưng chỉ khẽ cạm bóng nên không chính xác. Ninh Bình vẫn đang gặp khó trong việc tìm bàn gỡ.
43'
Không vào! Sau tình huống phối hợp với Marcel, Vĩnh Nguyên xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rồi sút chân phải rất hiểm, nhưng Văn Lâm bay người cứu thua.
39'
Tình huống lộn xộn trước khung thành HAGL, Trung Kiên xuất sắc băng lên đổ người bắt gọn bóng.
37'
Không vào! Hoàng Đức đá phạt sâu vào vòng cấm, cầu thủ chủ nhà đánh đầu bị hậu vệ HAGL phá ra, Thành Trung vô lê chân phải tuyệt đẹp trên vạch 16m50 đi chệch cột dọc trong gang tấc.
31'
Đội chủ nhà lên bóng khá tốt bên cánh trái, nhưng tình huống xử lý sau cùng không tốt.
26'
Ninh Bình kiểm soát bóng đến 70% trong 30 phút đầu, nhưng chưa tạo được tình huống nguy hiểm nào trước khung thành Trung Kiên.
24'
Trung Kiên băng ra khỏi vòng cấm và có pha che bóng tốt khi Ninh Bình phản công nhanh.
21'
Ninh Bình gặp khó khăn trong tấn công. Các cầu thủ HAGL giữ cự li đội hình khá tốt.
16'
Bàn thắng! HAGL dẫn 1-0! Trong tình huống phản công nhanh, hàng thủ Ninh Bình mắc lỗi vị trí để Minh Tâm thoát xuống một mình xâm nhập vòng cấm dứt điểm hạ Văn Lâm.
11'
Đội chủ nhà tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm hậu vệ HAGL trước khi đi thẳng vào vị trí thủ môn Trung Kiên.
9'
Sau ít phút có phần thăm dò đối thủ, Ninh Bình bắt đầu đẩy cao đội hình và pressing nhanh.
4'
Chủ nhà Ninh Bình không vội vàng nhập cuộc, điều này tạo cơ hội cho HAGL đẩy đội hình cao ngay những phút đầu tiên.
1
Trận đấu bắt đầu.