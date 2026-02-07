Không có quà Tết cho Ninh Bình ở vòng 13 V-League. Trên sân nhà, Hoàng Đức và các đồng đội có trận đấu kém về mọi mặt trước HAGL.

Ngay từ đầu, HAGL thi đấu chủ động và ghi bàn mở tỷ số từ sớm nhờ công Minh Tâm, trong pha phản công nhanh.

Trong hiệp 2, Geovane giúp đội chủ nhà gỡ hòa từ pha sút phạt trực tiếp. Tuy vậy, cuối trận Marciel dứt điểm ấn định kết quả 2-1cho HAGL.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Geovane 64'

HAGL: Minh Tâm 16', Marciel 85'

Đội hình xuất phát:

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Thành Trung, Marcelino, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Văn Thuận, Đức Chiến, Bảo Toàn, Geovane, Tiến Anh, Gustavo Henrique.

HAGL: Trung Kiên, Thanh Nhân, Quang Kiệt, Rodrigues Jairo, Thanh Sơn, Silva Marciel, Anh Tài, Đình Lâm, Vĩnh Nguyên, Phước Bảo, Conceicao Gabriel.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ninh Bình vs HAGL: