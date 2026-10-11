Kanchanaburi FC dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Thai-League 2 mùa giải 2026/27.

Ở trận đấu gần nhất tại vòng 5 Thai-League 2 (Thái Lan), Kanchanaburi FC thúc thủ 1-2 trước Phrae United. Đây là kết quả mà HLV Park Hang Seo rất tiếc nuối khi đội bóng của mình dù ghi bàn dẫn trước nhưng sau đó thua ngược đối thủ.

Với trận thua trước Phrae United, Kanchanaburi FC tụt xuống vị trí 12 trên BXH với 6 điểm sau 5 trận. Kết quả chưa như kỳ vọng cũng đang khiến HLV Park Hang Seo chịu nhiều áp lực trong lần đầu làm việc tại Thái Lan.

Đội bóng của HLV Park Hang Seo mới thắng 1 trận sau 5 vòng đấu.

Trước đó, Kanchanaburi FC có sự khởi đầu tốt ở mùa giải mới khi thắng 4-2 trước Satun FC trong trận ra quân. Tuy nhiên, sau đó đoàn quân của HLV Park Hang Seo hòa 3 trận liên tiếp trước khi trắng tay ở vòng đấu gần nhất.

Không chỉ giành kết quả chưa như mong muốn, HLV Park Hang Seo còn dính vụ lùm xùm liên quan tới những phát ngôn của mình. Cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam công kích công tác trọng tài tại Thai-League 2, và cho rằng điều này lý giải vì sao tuyển Thái Lan liên tiếp thua tuyển Việt Nam gần đây.

Sau những phát ngôn này, chiến lược gia người Hàn Quốc đã phải lên tiếng xin lỗi, ông nói: "Vụ việc này là một bài học quan trọng đối với tôi, và tôi phải cẩn thận hơn trong những lời nói của mình, bao gồm cả việc cân nhắc hậu quả có thể xảy ra. Từ bây giờ, tôi sẽ chứng minh ý định của mình thông qua sự tận tụy, công việc, thay vì thông qua lời nói".